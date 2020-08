McDonald’s vende molho especial do Big Mac e nova versão do sanduíche

A rede de restaurantes McDonald’s anuncia que começa comercializar em 1 de setembro o molho especial do Big Mac em frascos de 190g ou potes de 23g. A marca também lança uma edição especial do sanduíche, o Duplo Big Mac com quatro hambúrgueres.

Essa é a primeira vez que o “molho especial”, como ficou conhecido na propaganda do sanduíche, será vendido nos restaurantes do país neste formato. Anteriormente, um lote especial foi vendido durante uma campanha do McDia Feliz.

“Decidimos atender um dos principais pedidos que recebemos: oferecer a possibilidade de adquirir o famoso molho especial. Assim, o público pode apreciar esse ingrediente no restaurante ou em casa”, diz João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

O lançamento está disponível para a compra em duas opções: McFritas, bebida, duplo Big Mac e pote de 23g por R$ 29,90 ou McFritas, 4 unidades de McNuggets, bebida, Duplo Big Mac e frasco 190g por R$ 34,90. A edição será limitada.