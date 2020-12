Burger King abre restaurante do jeito que os consumidores pediram

O Burger King anuncia a sua primeira unidade com um modelo arquitetônico baseado nas necessidades e opiniões de seus consumidores. O novo restaurante, que fica localizado na Praça Panamericana, em São Paulo capital, foi construído com base em pesquisas realizadas com moradores da região, e é o primeiro a seguir esse formato.

O projeto tem foco no estilo de vida de quem passa por lá, seguindo o posicionamento do Burger King. A nova unidade foi inaugurada na última terça-feira e seu funcionamento é de segunda a domingo, das 10h às 4h, podendo sofrer alterações de acordo com as diretrizes do Plano São Paulo, em função da pandemia da covid-19.

Para tirar do papel a nova estrutura, o Burger King investiu em mais de 300 pesquisas in loco com clientes da região durante mais de um ano. “Contratamos uma consultoria especializada neste trabalho e chegamos ao perfil de seis tipos de consumidores. A partir disto traçamos uma obra para atender todos eles com os melhores serviços. Além do mais, estar na região tão abastecida de varejos e serviços é também importante para nós”, diz Gustavo Fehlberg, vice-presidente de desenvolvimento do Burger King do Brasil em entrevista exclusiva à EXAME.

O restaurante da Praça Panamericana carrega detalhes desenvolvidos especialmente para os frequentadores da região e, portanto, tem como objetivo oferecer uma experiência completa e próxima ao estilo de vida dos seus visitantes.

O estabelecimento contará com amplos bicicletários, considerando o alto fluxo de ciclistas da praça; fachada de vidro com terraços; espaço pet, com foco nos consumidores que utilizam a praça para lazer com seus animais de estimação; totens de auto-atendimento; grelha de frente para o público, para que todos consigam ver a carne grelhando no fogo como churrasco e mais atributos.

O restaurante também terá uma área exclusiva para que os motoboys parem suas motos, bem como retirem os pedidos em segurança.

Segundo o Burger King, com tecnologia de ponta, a loja possui um sistema de controle de todos os equipamentos interligados com a matriz, por exemplo, o ar-condicionado é monitorado remotamente para oferecer conforto ao cliente com a melhor temperatura, avaliando as melhores condições diárias do clima interno do ambiente.

Outro ponto levantado pelos clientes foi a preocupação com a sustentabilidade e na unidade da Praça Panamericana toda a água de chuva é reaproveitada para as descargas dos banheiros, assim como a água de condensação do frigorífico, o que vai gerar cerca de 10 a 15% de economia.

Obras

O projeto que começou antes do início da pandemia da covid-19 no Brasil não foi interrompido, mas sofreu alguns atrasos. “A pandemia foi uma surpresa para todos, que trouxe um pequeno atraso no cronograma, mas nenhuma mudança no plano. Diminui o ritmo das obras, testamos dos colaboradores das construtoras e seguimos com o combinado. Não tenho notícia de termos feito nada parecidos nas outras unidades ao redor do mundo”, afirma Fehlberg. O valor do investimento, porém, não foi divulgado.