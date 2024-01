Festa de aniversário da Pequena Lo cresce e atrai número recorde de marcas

A psicóloga, influenciadora e humorista Lorrane Silva, conhecida como Pequena Lo, é um fenômeno. Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, a jovem de 28 anos, natural de Araxá, em Minas Gerais, atualmente apresentadora do Mesacast, novo porograma do Big Brother Brasil 24, atraiu olhares de grandes marcas para a sua festa de aniversário, realizada nesta quarta-feira, 24, em um salão de festas na zona sul de São Paulo.

Com Léo Santana e Luisa Sonza como duas das sete atrações, o evento transmitido ao vivo via Instagram de Lo (@_pequenalo) contou com ativações de ao menos nove marcas, entre elas, Chilli Beans, Nestlé, Itaipava, TNT, OMO e Outback.

Com previsão de 10 horas de duração e três andares abertos aos convidados, a lista chegou a mais de 600 nomes, incluindo famosos, como Karol Konca, Blogueirinha, Thaynara OG e Valentina Bandeira, superando os 400 do aniversário passado. A primeira edição da festa, intitulada Secret Party (festa secreta, na tradução), ocorreu em 2023 e contou com oito parcerias.

"No meu trabalho com a internet já existe esse vínculo com marcas, então, na minha festa de aniversário, não seria diferente", diz Lo à EXAME. Um grande exemplo, segundo ela, é a Chilli Beans. "Parceira de longa data, esteve comigo na edição de 2023 e retornou este ano com uma super ativação, que incluiu distribuição de óculos", complementa.

As companhias parceiras marcaram presença no aniversário por meio de estandes e divulgação de produtos. A Itaipava, por exemplo, ficou responsável pela cerveja, assim como os energéticos foram da TNT.

"Quando criamos o desenho da festa, estipulamos espaços e valores para ativações das marcas. Esse escopo é sempre pensado considerando no que eu entrego em valor de marca versus o valor que essa entrega vale em números no seguimento publicitário. Tendo isso fechado, a conversa com as empresas se inicia e vamos entendendo e personalizando o que faz sentido para todos", explica a influenciadora, que não revela cifras das parcerias, nem o custo total da festa.

"As redes sociais transformaram o conceito de publicidade"

Na visão da psicóloga, a parceria traz visibilidade às marcas, por se tratar de um ambiente rico em possibilidades para destacar produtos e serviços de forma orgânica, além de gerar maior relacionamento com personalidades do meio artístico.

"As redes sociais transformaram o conceito de publicidade há um tempo. Antigamente, a principal opção para as marcas aparecerem era adquirindo grandes espaços na grade da TV. Com o crescimento das redes sociais e o alcance que produtores de conteúdo ganharam, hoje as marcas podem transitar por diversos perfis, com diferentes públicos, em diferentes formatos, e ainda acompanhar em tempo real a recepção do consumidor, por meio dos comentários e engajamento naquela publicidade", ressalta a apresentadora, que acumula 150 milhões de curtidas no TikTok.

"Quando comecei na internet, não tinha nenhuma referência para me inspirar"

Ativista pelo direito das pessoas com deficiência e autora do livro “Na dúvida, escolha ser feliz”, Lo destaca ainda a preocupação para que a festa seja 100% inclusiva e com diversidade de corpos. Pesquisa da VisualGPS, realizada pela Getty Images & iStock, indica que apenas 2% do conteúdo mais popular de imagens e vídeos inclui PCDs.

"Quando comecei na internet, não tinha nenhuma referência para me inspirar. Era muito raro ver pessoas com deficiência na mídia e, mais ainda, estampando campanhas publicitárias. Hoje já vemos uma busca maior pela diversidade e representatividade em diversos meios, o que implica também em uma busca maior por parte das marcas para estarem nesses lugares. Precisamos que a diversidade e corpos diversos sejam normalizados e respeitados, para que cada vez mais possamos conviver em um ambiente igualitário e seguro para todos. Uma parcela importante disso está na mídia e no mercado publicitário, que é onde as pessoas idealizam o que é bom ou ruim", finaliza.

Marcas ganham visibilidade e divulgação orgânica

A reportagem entrevistou Fátima Pissarra, CEO da Mynd, que tem mais 400 influenciadores agenciados. Segundo a especialista, a participação de marcas em eventos de personalidades é uma tendência que cresce cada vez, tendo em vista o retorno considerável de exposição orgânica e, consequentemente, de marca. Acompanhe a entrevista.

1.⁠ Por que cada vez as marcas querem estar presentes em eventos de influenciadores?

Quando você tem um evento com um grande número de influenciadores postando, o algoritmo do Instagram lê que esse evento está tendo bastante engajamento e, com isso, o orgânico em views e interações sobe exponencialmente.

No dia em que está acontecendo uma festa sobre o qual todos estão postando, um reels e um stories normal podem subir o alcance orgânico em mais de 1000%. Vale muito para uma marca estar nesses eventos e fazer parte dessa divulgação orgânica.

2.⁠ ⁠Como a realização de ativações em festas de famosos pode ser boa para as marcas?

Aproveitando um momento de alta visibilidade orgânica em eventos como esse, onde todas as pessoas querem ver mais imagens, vídeos e saber quem está lá. É como o momento do final de uma novela, em que todas as atenções estão voltadas para isso, pois é uma reunião de muitos famosos, postando. Como consequência, os seguidores buscam mais conteúdo para verem e se inteirarem sobre o evento, se aplicando também ao conteúdo produzido pelas marcas presentes.

3.⁠ ⁠Se tratando da Pequena Lo?

A Pequena Lo é muito conhecida por adorar festas, se divertir muito e ficar até o final, além de ter muitos amigos. Com isso, todos já sabem que sua festa vai ser umsucesso, com muitos convidados postando e, consequentemente, com o orgânico de todos aumentando exponencialmente. O conteúdo de uma marca amplifica sua relevância e alcance ao lado de uma personalidade que é muito querida, divertida e bem relacionada.

4.⁠ ⁠Quais cuidados as marcas devem ter antes de fechar parcerias?

O que nós indicamos é que a marca realize o seu vídeo, mostrando o que quer direcionar de comunicação e usando os influenciadores para falar a sua mensagem. Ou seja, aproveitar o momento do evento com o aumento do orgânico para potencializar sua mensagem de marca.

Quem é a Pequena Lo

Psicóloga, apresentadora, humorista e uma das maiores influenciadoras do cenário atual, Pequena Lo tornou-se um verdadeiro ícone da internet. Aos 28 anos, faz parte da Forbes Under 30, que destaca as personalidades mais brilhantes de até 30 anos que revolucionam e mudam o mundo.

A jovem mineira compartilha sua rotina e experiências com bom humor para os seus mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Este ano, lançou seu primeiro livro, intitulado “Na dúvida, escolha ser feliz”, uma parceria entre Mynd Brands e a editora Planeta Brasil, que chega às livrarias de todo o país até o final de setembro.

Com o sonho de ser atriz e apresentadora, a influencer iniciou o trabalho na internet em 2015, por meio de vídeos compartilhados em sua conta no YouTube. No começo, falava sobre o preconceito que vivia por conta da sua síndrome e sobre a sua vivência, mas sempre de forma leve e descontraída.

Em 2016, participou de um grupo de dança que foi selecionado para performar na cerimônia de abertura das Paraolimpíadas, no Rio de Janeiro, onde era a única utilizando muletas.

Em 2018, Lo tornou-se mais ativa no Instagram, onde já acumula mais de quatro milhões de seguidores. Mas foi em 2020 que ela viu seus vídeos tomarem uma proporção ainda maior, se tornando virais no TikTok, plataforma na qual acumula quase 150 milhões de curtidas em mais de 260 vídeos.

Hoje, além do humor, Lo utiliza da sua formação em psicologia para abordar temas importantes como capacitismo e representatividade de pessoas com deficiência. Com tamanha popularidade, é figura carimbada nos maiores eventos de celebridades do país.