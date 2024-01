Sorveteria Granado supera expectativa de vendas com sabores inspirados em fragrâncias

Lançada há pouco mais de uma semana, a Sorveteria Granado Verão, com sabores inspirados nas clássicas fragrâncias da marca de perfumaria, superou as expectativas de vendas. Somente no fim de semana de abertura da loja conceito em Ipanema, no Rio de Janeiro, nos últimos dias 13 e 14, foram vendidas mais de 600 unidades, volume esperado para a semana, segundo Sissi Freeman, proprietária e diretora de marketing da companhia.

O número atualmente é superior a 2.500. As vendas de fragrâncias também tiveram alta de 78%, enquanto de produtos em geral, 38%. “Tudo começou a partir da vontade de destacar nossas colônias para o verão 2024. O universo da perfumaria e da gastronomia conversam muito. Pensamos em algo refrescante e surgiu a ideia do sorvete", conta Freeman, que investiu 200 mil reais na unidade.

A executiva acredita que, por meio do paladar, o consumidor pode descobrir os ingredientes presentes nas colônias preferidas. "É uma forma de dizer que temos ingredientes naturais que nem sempre são percebidos. O sabor Couro, por exemplo, é feito com chocolate 100% e geleia de frutas vermelhas. Tem muita gente que ama a fragrância, mas que nunca percebeu essa nota”, explica. Já a Époque Tropical tem caju e cardamomo como ingredientes, notas que também são perceptíveis no sorvete.

Ao todo, constam oito sabores no cardápio, nas versões sorvete e sorbert. São eles: Bossa, Baunilha, Chá Preto e Bergamota, Limão Tahiti e Neróli, Figo, Roda Damascena, Époque Tropical e Couro (veja mais abaixo).

A produção é artesanal e assinada pela marca Sorvetiño. A formulação leva polpa de frutas frescas e não há conservantes, corantes ou aromas artificias.

Os sorvetes são vendidos em casquinha (25,00 reais), copo (18,00 reais) e pote de 350g (45,00 reais). "Os sabores mais vendidos no momento são Bossa, Couro e Baunilha", diz Freeman. Na loja, também é possível adquirir itens da linha de acessórios, composta por jogo americano, pins, bolsa térmica, bolsa de lona e livro de receitas.

Ao comprar um sorvete, o consumidor ganha 15% de desconto no perfume Vintage 75ml, na colônia Vintage 300ml ou no EDT Vintage 100ml na loja Granado de Ipanema. Também é possível comprar um perfume Vintage 75ml, uma colônia Vintage 300ml ou um EDT Vintage 100ml e ganhar uma bola de sorvete.

Ação de marca e relacionamento com o cliente

A Sorveteria Granado Verão foi lançada com o objetivo de atrair novos públicos e gerar engajamento a partir de uma experiência sensorial surpreendente. A empresa quer chamar a atenção de consumidores do segundo maior mercado mundial de perfumaria. Segundo a Euromitor, no Brasil, o setor movimentou US$ 6,8 bilhões em 2022.

“Tem cliente novo que entra na loja, porque ficou curioso com a ação, quer conhecer os sabores e acaba conhecendo os produtos. Também é uma forma de levar nossos clientes para um universo diferente: uma sorveteria artesanal, com design antigo. Uma estratégia inusitada para ele perceber os ingredientes das fragrâncias por meio do paladar”, reforça a diretora de marketing da Granado.

Além da unidade na Rua Garcia D`Àvila, 108, em Ipanema, no Rio de Janeiro, a sorveteria conta com um trailer e carrinho que circulam por outras praças. A companhia já tem planos de levar a novidade para São Paulo.

Confira os sabores da Sorveteria Granado Verão:

Bossa: sorbet feito com leite de coco e recheado com pedaços de cocada de maracujá. Refrescante, traz o balanço perfeito da acidez do maracujá com a doçura do coco.

Baunilha: sorvete feito à base de fava de baunilha com pedaços de farofa feita com noz moscada. Um leve aroma salgadinho, quebrando um pouco o doce da baunilha. Irresistível.

Chá Preto e Bergamota: sorvete surpreendente feito da combinação do sabor herbal do chá preto com a cremosidade do leite e um toque cítrico de tangerina.

Limão Tahiti e Néroli: sorvete com sabor refrescante e azedinho é feito com polpa e raspas das cascas de limão Taiti, limão siciliano e laranja.

Figo: o sorvete é uma mistura clássica e gostosa da cremosidade do leite com geleia de figo.

Rosa Damascena: sorbet de geleia de morango e um toque de água de rosas. Vegano.

Époque Tropical: sorbet à base de polpa de caju com leve toque de cardamomo. Vegano.

Couro: sorvete com cacau 100% e geleia de frutas vermelhas. A combinação irresistível do chocolate intenso com a saborosa acidez da amora e morango.