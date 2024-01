Vevita, alter ego de Ivete Sangalo, estrela campanha de Carnaval da Itaipava; veja!

A Itaipava, marca de cerveja do Grupo Petrópolis, convidou Ivete Sangalo para uma campanha divertida de Carnaval estrelada por “Vevita Sangalo”, o alter ego da cantora. “A Vevita é aquela persona que aparece quando a diversão se instaura, uma energia que toma conta da gente e nos transforma no que queremos”, conta Ivete Sangalo.

Na ação, a marca revela a cantora como embaixadora e ainda apresenta hit inédito, intitulado “A favorita da Vevita”, composto por Samir Trindade, Gigi Cerqueira e Radamés Venâncio, cocriada com a WMcCann, agência responsável por todas as ações 360º da marca com a cantora. A direção coreográfica é assinada por Lucas Souza.

Com um estilo irreverente e leve, Ivete Sangalo inaugura os trabalhos com a campanha “Ita-pra mim esse Carnaval, Ita-pra você essa Itaipava”, nova fase da campanha “Ita-pra mim esse verão”. Ao lado de João Pimenta, humorista baiano, a cantora protagoniza o filme lançado neste domingo, 21, no intervalo do The Masked Singer Brasil, da TV Globo.

Foi também no palco do programa que aconteceu a revelação de “Vevita Sangalo”. Durante a estreia, a apresentadora cantou e dançou o novo hit, criado com exclusividade para a campanha de Itaipava.

“Ao escolhermos Ivete para nossa campanha de carnaval, abraçamos uma parceria que se alinha com a energia, alegria e autenticidade que a Itaipava representa. Ivete personifica a paixão e a celebração do Carnaval brasileiro, e é essa verdade que trazemos para a nossa marca”, explica Cristiane Rosa, gerente de marketing de Itaipava.

A campanha será veiculada nacionalmente na TV aberta, digital, social e OOH (mídia out of home ou publicidade exterior, na tradução) em praças estratégicas. “Ivete é a maior referência do Carnaval e toda a narrativa da campanha que traz junto um super hit, tem tudo para construir conversas e um engajamento enorme. Com todo esse movimento, esperamos um impulsionamento em vendas”, complementa Diego Santelices, head de comunicação e mídia do Grupo Petrópolis.

Nas redes sociais, a cantora e o humorista também comandam o perfil da marca com diferentes conteúdos que destacam os atributos de Itaipava, como o malte importado e o lúpulo alemão. Além disso, serão apresentadas histórias de Carnaval de influenciadores e seguidores, que terão seus alter egos apresentados. Além de João Pimenta, o time de Carnaval de Itaipava ainda contará com nomes, como Lexa, Brunna Gonçalves, Alvaro Xaro, Laura Britto e Thiago Martins, responsáveis por amplificar a comunicação da marca.

“O bom carnavalesco é aquele que prepara uma avenida para soltar o seu alter ego, e a Ivete é um deles. Inspirados pela sua criatividade e energia, criamos uma campanha para Itaipava que traduz o verdadeiro Carnaval raiz do brasileiro, trazendo duas personalidades que representam nossa cultura, além de exaltar os atributos da cerveja Itaipava”, conta Alessandra (Lele) Pereira, diretora de criação da WMcCann.