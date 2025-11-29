Amstel ativa rivalidade Brasil-Argentina na final da Libertadores 2025

A disputa histórica entre Brasil e Argentina no futebol ganhou um novo capítulo fora do campo horas antes da final da Conmebol Libertadores 2025. Com 25 títulos para cada lado, a igualdade no placar continental virou combustível para a nova ação de marketing da Amstel, que explora a resenha entre os dois países para marcar a decisão de hoje, às 18h, em Lima.

O empate na contagem de taças ocorre após uma sequência inédita de resultados brasileiros. Com a final entre Palmeiras e Flamengo, o país garantiu o sétimo título seguido do torneio e alcançou os argentinos no total de conquistas.

Desde 2019, ao menos um clube brasileiro esteve em todas as finais da Libertadores. A última conquista de um time estrangeiro ocorreu em 2018, quando o River Plate superou o Boca Juniors. Com dois tricampeões na decisão deste ano, o torneio também definirá o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

Para marcar o momento histórico da competição, a Amstel, cerveja oficial da Conmebol Libertadores de 2025, lança neste sábado, 29, o filme O Grito Libertador, parte da estratégia do Grupo Heineken para ativar a marca na reta final do torneio.

Criada e produzida pela agência Live, a peça estreia às 15h na TV e combina humor com recursos de registro documental. A narrativa usa a rivalidade esportiva entre Brasil e Argentina como fio condutor e inclui referências culturais dos dois países.

A cena se passa em uma obra no centro de Buenos Aires, com vista para o Obelisco. Três trabalhadores argentinos acompanham pelo rádio a informação de que, pelo segundo ano consecutivo, o título da Copa Conmebol Libertadores deve ir para o Brasil.

Em tom de frustração, um deles reage, em

Espanhol: “Outra vez!”, enquanto os demais demonstram frustração. O clima muda quando um grupo de trabalhadores brasileiros, que circula pelo prédio, empurra por uma tubulação uma lata gelada de Amstel. O objeto atravessa o encanamento e surpreende os hermanos do outro lado. Ao puxar a latinha, um deles ouve o grito vindo do tubo: “25 Libertadores!”. O filme encerra com o grupo brasileiro celebrando e brindando ao som de um típico samba canarinho.

Segundo João Victor Guedes, diretor de marketing da Amstel no Brasil, a iniciativa busca conectar a relação entre os países e reforçar o posicionamento da marca na América Latina. “Esta ação Nossos Hermanos retrata a essência da marca. Criada por amigos em momentos de celebração, a Amstel hoje atua na América Latina promovendo a integração cultural por meio do futebol, do carnaval, de festivais e de diversos outros movimentos”, afirma. Ele acrescenta que períodos de disputa esportiva também funcionam como porta de entrada para temas amplos: “Encaramos períodos de rivalidade como uma oportunidade de unir o povo latino-americano, sempre celebrando e valorizando as pluralidades culturais”.

A criação segue referências de conteúdo enviado por consumidores, segundo Isabella Pipitone, diretora executiva de criação da Live. “De forma criativa e 100% baseada em pedidos da comunidade, Amstel trouxe para a narrativa da marca uma das partes mais gostosas do futebol: a resenha. E melhor, juntando o Brasil num só grito… um só time vai ganhar esse título em 2025, mas o Brasil inteiro empatou, finalmente, com os hermanos!”, diz.

Além da veiculação na TV, a campanha será expandida para as redes sociais com conteúdos específicos para o período da final e colaborações com influenciadores do Brasil e da Argentina. A ativação digital acompanha o filme e reforça o uso da rivalidade como linguagem de aproximação.

A produção é da Fish Produtora, com direção de cena de Rica Sampaio e fotografia de Luis Humberto Dal Boiti Maximiano. A ficha técnica completa inclui times de criação, produção, pós-produção, figurino e som, além dos aprovadores Cecília Mondino, João Victor Guedes, Jaqueline Ribeiro, Caio Borelli e Rafael Golfe.

O esforço integra o calendário de ativações do grupo Heineken no país, que opera 13 unidades produtivas e reúne marcas como Heineken, Amstel, Sol, Tiger, Baden Baden, Eisenbahn, Lagunitas, Devassa e No Grau. O grupo, que mantém ainda um portfólio de bebidas não alcoólicas, recentemente anunciou a inauguração da sua 14ª cervejaria em Passos, interior de Minas Gerais.