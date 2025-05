Heineken lança Amstel Dark e amplia portfólio com cerveja escura puro malte

O Grupo Heineken ampliou o portfólio da marca Amstel com o lançamento da Amstel Dark, uma cerveja escura do tipo draft beer, puro malte e sem aditivos. O novo chope será apresentado ao público neste sábado, 3 de maio, durante o evento "Amstel Espírito de Amsterdam", realizado neste fim de semana na ciclovia do Rio Pinheiros, em São Paulo, como parte das celebrações do King's Day.

Amstel Dark é produzida com maltes especiais que prometem conferir aromas maltados e tostados. O produto não leva corantes nem açúcares para dulçor e apresenta amargor de média intensidade, característico do lúpulo. Para preservar o frescor e a estabilidade do sabor até o consumo, a bebida passa por um processo de flash pasteurização com menos de um minuto de duração.

A aposta no segmento de cervejas escuras acompanha a tendência de diversificação de sabores e a valorização de ingredientes, movimentos que ampliam o repertório do consumidor e fortalecem o posicionamento de marca. A novidade será vendida inicialmente apenas para o mercado do Estado de São Paulo, em bares e pontos de venda selecionados, e já com planos de expansão da distribuição.

“Com o que escutamos dos nossos clientes e experts, temos convicção de que o lançamento de Amstel Dark será um grande marco no mercado e um sucesso. E em breve avançará para outras regiões do país”, diz Cecília Preto Alexandre, diretora das marcas mainstream e economy do Grupo Heineken.

O lançamento ocorre em um contexto de fortalecimento da Amstel no Brasil, onde a companhia dobrou seu volume de vendas nos últimos três anos, segundo dados da NielsenIQ. Atualmente, está entre as cinco cervejas mais vendidas do país, disputando mercado com marcas como Brahma e Skol, da Ambev.

Amstel Dark marca a entrada da cervejaria holandesa em uma nova subcategoria e se apoia na estratégia de segmentação de portfólio, voltada à diferenciação e à oferta de novas experiências sensoriais ao consumidor. “Este é mais um passo estratégico que visa não só aumentar, mas reforçar nosso portfólio e contribuir para as credenciais de qualidade”, explica a executiva.

Do ponto de vista de portfólio, a nova cerveja preenche uma lacuna na linha Amstel e se alinha à estratégia de "premiumização" adotada pelo Grupo Heineken no Brasil. A empresa já atua no segmento de cervejas especiais com outras marcas do grupo, como Baden Baden e Eisenbahn.

A Amstel Dark busca ocupar um espaço intermediário, com apelo mais amplo e preço competitivo. "Amstel Dark proporciona uma combinação de sofisticação, complexidade de sabores e autenticidade, trazendo aos consumidores uma experiência sensorial mais rica e marcante”, afirma Preto Alexandre.

O movimento também reforça a diferenciação da marca por meio do sabor e da forma como o produto é consumido — fatores que ganham relevância em mercados maduros e cada vez mais fragmentados. O Grupo Heineken mira não apenas aumento de share, mas também fidelização e aumento do ticket médio nos pontos de venda.

A apresentação da Amstel Dark durante o evento "Amstel Espírito de Amsterdam" integra a estratégia de marketing da marca, proporcionando aos consumidores uma vivência imersiva e alinhada aos valores e origem da empresa. O evento, que celebra o King's Day, ocorre neste sábado, 3, e domingo, 4, com entrada gratuita.