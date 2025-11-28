Final da Libertadores: 10 bares para assistir ao jogo em São Paulo

O próximo sábado, 28, é dia de jogo histórico: Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores. A bola roda no estádio Monumental, em Lima (Peru), a partir das 18h (horário de Brasília). E se você ainda não decidiu onde assistir à partida, a cidade de São Paulo oferece uma infinidade de bares com estrutura completa para aproveitar cada lance do jogo.

Essa é a segunda vez que o rubro-negro e o verdão se encontram na final da Libertadores. Na primeira disputa, em 2021, o Palmeiras conquistou o tricampeonato e venceu o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação.

Para quem prefere trocar a arquibancada do estádio pela cadeira do bar, a Casual EXAME separou uma lista com 10 lugares em São Paulo para assistir ao jogo — comendo e bebendo bem. Confira:

Bar Original

Inaugurado há quase três décadas, o Original é um dos bares mais tradicionais da cidade e vai transmitir a final do campeonato. Para brindar, vale pedir os Chopes Claro (R$13) e Black (R$15) e, de petisco, uma boa sugestão é a Filé à milanesa (R$89), que consiste em filé mignon à parmegiana, acompanhado de batata e arroz. Tem também o Crespinho de Milho (R$45) – bolinho frito de creme de milho –, que é novidade no menu.

Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Esquina do Souza

Conhecido por suas caipirinhas, comidas de boteco e receitas de família, o bar com unidades na Vila Leopoldina e Pompeia conquistou rapidamente o público. Isso se deve a petiscos como as porções de Coxinhas de Frango com Requeijão (R$12) e de Pastéis de Bobó de Camarão (R$13). O bar é uma boa pedida para os fãs da velocidade que buscam um lugar com TVs para assistir a final da Libertadores.

Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP - Fone: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h | @esquinadosouza

Pompéia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 - Pompéia, São Paulo/SP - Fone: (11) 2538-1861 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h | @esquinadosouza

Braca Bar

O Braca Bar é daqueles botecos brasileiríssimos, onde tradição, porções e bebidas se encontram em um clima amistoso e descomplicado. É o lugar perfeito para reunir os amigos e acompanhar a final da Libertadores. Para petiscar, os bolinhos são as estrelas do menu, como o de Camarão com massa de aipim e requeijão (R$13), o de Bacalhau (R$13) e o famoso Mussaralho (R$11), de queijo com alho. A casa também mantém a tradição da matriz: todo mundo que chega usando chinelos, ganha um chope garotinho.

Itaim Bibi: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 908 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3045-7913 | Horário de funcionamento: segunda das 11h45 às 15h, terça a sábado das 11h45 às 23h, domingo e feriados das 11h45 às 19h | @bracabar

Santana: Rua Augusto Tolle, 253 - Santana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h às 23h30, sexta e sábado das 11h30 às 23h30, domingo das 11h30 às 19h30 | @bracabar

Pirajá

O bar, que traz a alma boêmia e a clássica atmosfera carioca, também vai transmitir a grande final do campeonato. Se bater a fome, o menu traz uma variedade de petiscos, com destaque para a porção de Pastéix (R$48), com seis unidades e nos sabores queijo, carne, camarão ou mista. Das bebidas, duas ótimas opções são o Chope Claro (R$13,50) e o Chope Black (R$16).

13 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | @barpiraja

O Pasquim Bar e Prosa

Conhecido como “o bar de todas as Copas”, O Pasquim Bar e Prosa transmite a final da Copa Libertadores 2025 em suas unidades da Vila Madalena e Casa Verde com telões de alta definição, TVs espalhadas pelo salão, samba ao vivo e cardápio de clássicos de boteco, como Bolinho de Feijoada (R$39,90), Pastel Misto (R$39,90), o sanduíche Porta de Estádio (R$38,90) e pratos como Picadinho (R$58,90) e Filé Oswaldo Aranha (R$58,90), além de Buffet de Feijoada (R$69,90 por pessoa), disponível até 16h, e a Frigideira de espetos (R$139,90). O chopp é sempre gelado e os drinques autorais incluem opções como Gin Tropicália (R$42,90) e Moscow Mule do Bigode (R$32,90). A Casa Verde conta ainda com espaço kids com monitoria (R$19,90 por criança), para quem quiser acompanhar o jogo em família.

Vila Madalena: Rua Aspicuelta, 524 - Vila Madalena - SP | Horário de funcionamento: Todos os dias, das 12h até o último cliente

Zona Norte: Avenida Braz Leme, 89 – Casa Verde | Horário de funcionamento: Terça a sexta, a partir das 16h; sábados e domingos, a partir das 12h

Reservas: (11) 99919-7767 ou no Instagram @opasquimbar

Quintana Bar

Com poesias espalhadas por todos os cantos e cozinha tradicionalmente sulista, o Quintana chama atenção de quem passa pelo Brooklin. Aberto todos os dias da semana, o bar e restaurante convida os clientes a assistirem à transmissão da final da Libertadores 2025 com um cardápio muito diverso e bem servido. Dica de pedido: Xis-Gaúcho (R$35), burguer com selo Hereford de 100g, queijo colonial, presunto, ovo frito, tomate, milho, ervilha, mostarda, catchup e maionese da casa, servidos prensados no pão de hambúrguer da casa.

Rua Alessandro Volta, 151, Brooklin | WhatsApp: (11) 98773-0079 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 à meia-noite, e aos domingos, das 11h30 às 18h | @quintana_bar

Veríssimo Bar

Aberto de segunda a domingo, o Veríssimo acolhe os paulistanos que buscam um lugar aconchegante e informal para assistir à transmissão da final do campeonato. Localizado no Brooklin, o bar e restaurante se destaca pelas pizzas uruguaias no forno à lenha, sandubas de respeito, tapas, petiscos, pratos clássicos – das carnes às massas – e, claro, ótimas sobremesas. Dica de pedido para acompanhar: Nosso Churros (R$27), os famosos churros da casa servidos com doce de leite, calda de chocolate e um sorvete à escolha – de nata, chocolate ou tangerina!

Rua Flórida, 1488, Brooklin | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h30 à meia-noite, e aos domingos, das 11h30 às 22h | @verissimobar

Salve Jorge

Já o Salve Jorge é equipado com telões para transmissões ao vivo de diversos esportes. A unidade da Vila Madalena conta com duas TVs de 70 polegadas e um telão de 186 polegadas. Já a unidade do Centro possui três TVs de 55 Polegadas; uma TV de 70 polegadas; cinco TVs de 50 Polegadas e duas TVs de 43 Polegadas, ambas as casas irão transmitir a final da Libertadores.

Rua Aspicuelta, 544 - Vila Madalena | Terça, quarta e quinta: 17 - 01h ; sexta: 17 - 02h; sábado e Feriado: 12 - 02h; domingo: 12 - 01h | @barsalvejorge

Praça Antonio Prado, 33 - Centro | Segunda: 12 - 20h, terça: 12 - 21h, quarta, quinta e sexta: 12 - 23h; sábado: 12 - 19h; domingo: 12 - 18h | @barsalvejorge

Bar Brahma (Centro e Granja Viana)

Com unidades na emblemática esquina da Av. Ipiranga com a Av. São João e também na Granja Viana, o Bar Brahma oferece um ambiente vibrante e estrutura completa para quem não quer perder nenhum lance da final. As duas unidades contarão com transmissão do jogo em televisores, além de cardápio variado e chope Brahma servido na temperatura ideal. No menu, boas pedidas para compartilhar são os Queridinhos do Bar Brahma (R$110), tiras de frango crocante, bolinhos de carne, pastéis de queijo e carne, e cortes de panceta. Acompanha vinagrete jalapeño, molho do chefe e limão. Para acompanhar, Chopp Brahma Claro (R$13,90) e Brahma Black (R$14,90) seguem entre os mais pedidos.

Av São João, 677 – Centro | segunda a quarta: 11h00 às 01h; quinta a sábado: 11h00 às 02h; domingo: 11h00 às 00h | @barbrahma

SP-270, km 22 - Lageadinho, Cotia - SP, Piso Alameda | segunda a quarta: 11h30 às 23h, quinta a sábado: 11h30 às 01h, domingo: 11h30 às 22h | @barbrahmagranjaviana

Bar Léo

Fundado em 1940 e reconhecido como um dos bares mais tradicionais de São Paulo, o Bar Léo é ideal para quem busca acompanhar o jogo no centro com clima de boteco clássico e chope bem tirado. A casa, localizada na Rua Aurora, contará com transmissão da final e menu com referências germânicas. Para acompanhar a partida, a sugestão é o Leberkäse com salada de ovo, cebola roxa em conserva e molho Ranch (R$ 35) se destaca pela combinação cremosa e levemente ácida. Já o Leberkäse à cavalo (R$ 29), servido na chapa quente com ovo frito e pão, é um prato rústico e reconfortante. O chope, tirado com maestria e espuma na medida, completa a experiência.

Rua Aurora, 100 - Centro | segunda a quinta - 11h às 20h; sexta - 11h às 21h; sábado - 11h às 18h | @barleooficial