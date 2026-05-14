A Copa de 2026 já começou na moda

Copa do Mundo: seleções patrocinadas pela Adidas com seus novos uniformes para 2026 (Adidas/Reprodução)
Repórter de Casual
Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h26.
Vestir uma camisa de futebol deixou de ser apenas uma demonstração de torcida. Em ano de Copa do Mundo, ela se torna também como peça de moda, item de desejo e símbolo de pertencimento cultural. Entre relançamentos retrô, collabs com grifes e novas estratégias de posicionamento das gigantes esportivas, o uniforme de seleções virou um dos principais ativos da indústria fashion para 2026.
A disputa entre Adidas e Nike resume bem esse movimento. Enquanto a Adidas aposta em nostalgia e referências históricas, a Nike mira uma estética mais futurista, aproximando o futebol de tendências contemporâneas de lifestyle e performance. A estratégia vai muito além do campo: as camisas passaram a circular em desfiles, editoriais de moda e produções de streetwear, transformando peças esportivas em objetos de luxo acessível.
No Brasil, essa relação entre futebol e moda ganha uma dimensão ainda maior. A camisa da seleção brasileira permanece como um dos maiores símbolos culturais do país e atravessa diferentes gerações, do torcedor tradicional à nova estética das redes sociais. O uniforme deixou de ser usado apenas em jogos ou períodos de Copa e passou a integrar produções urbanas, muitas vezes combinado com alfaiataria, jeans largos e acessórios de moda. A influência é tão forte que a própria apresentação das seleções para 2026 passou a considerar não apenas desempenho esportivo, mas também imagem e posicionamento estético.
A conexão entre esporte e luxo também aparece fora das quatro linhas. A roupa social da seleção brasileira para a Copa de 2026 foi desenvolvida dentro dessa lógica de sofisticação contemporânea, aproximando os jogadores de uma imagem cada vez mais alinhada ao universo fashion global. O atleta deixou de ser apenas esportista para ocupar também o espaço de embaixador de estilo.
Esse movimento ajuda a explicar a explosão do mercado retrô. Modelos históricos de seleções e clubes voltaram ao centro da indústria esportiva como produtos de alto valor agregado. A nostalgia se transformou em negócio. Chuteiras clássicas reaparecem em novas versões, jaquetas inspiradas nos anos 1990 retornam às vitrines e relançamentos de uniformes históricos rapidamente se tornam itens de coleção.
Mas a popularização das peças também trouxe um efeito colateral: os preços. Camisas oficiais passaram a ocupar uma faixa de consumo próxima à de itens premium da moda. Modelos especiais, edições limitadas e collabs frequentemente superam valores que, para muitos consumidores, tornaram-se inviáveis. O resultado é o crescimento paralelo do mercado de réplicas, que se espalha pelas redes sociais, marketplaces e centros populares de comércio.
No Brasil, o fenômeno acompanha a força cultural do futebol. Camisas vintage, versões inspiradas em Copas antigas e peças associadas a jogadores históricos movimentam um mercado que mistura memória afetiva, colecionismo e moda. Mais do que um uniforme, elas funcionam como um código visual que conecta esporte, identidade e estilo de vida.
Ao mesmo tempo, a Copa de 2026 reforça que o futebol faz parte de uma linguagem estética global. As marcas esportivas já não vendem apenas desempenho ou paixão clubística, e se voltam para narrativa, nostalgia e imagem. E, nesse cenário, vestir uma camisa de futebol continua sendo uma forma de expressão inserida no centro da indústria da moda.