Mizuno e Budweiser lançam nova coleção inspirada no futebol de botão

Com a Copa do Mundo se aproximando, as colaborações entre marcas de moda e o universo do futebol se multiplicam. A Budweiser e a Mizuno entram nessa conversa com a Legends United, coleção-cápsula que une o universo do futebol de botão ao legado esportivo das duas marcas. A colaboração chega em edição limitada com duas camisas inspiradas nos mantos do futebol, dois modelos de bonés, um lenço e um cachecol, com preços entre R$ 119,99 e R$ 599,99.

Com estética vintage sportswear, uma das camisas tem visual retrô, com gola polo, tons desgastados em bordô e azul e patch "86", referência ao passado do esporte. A outra aposta num design contemporâneo, com cores saturadas, gola careca e selo "26" na bainha, numa referência direta ao ano da Copa. As peças transitam entre o estádio e o ambiente urbano, dentro de uma linguagem que a moda vem explorando com frequência nos últimos anos, transformando o uniforme esportivo em item de guarda-roupa cotidiano.

As peças têm preços entre R$ 119,99 e R$ 599,99 (Divulgação)

A Mizuno participa da collab apoiada num histórico relevante dentro do futebol. A Mizuno Morelia, uma das chuteiras mais icônicas dos gramados nos últimos 40 anos, é a referência central da colaboração. A marca japonesa, reconhecida pela excelência em tecnologia e performance, tem no Brasil uma presença consolidada que vai além do esporte e dialoga com a cultura de rua.

A campanha foi fotografada pela dupla brasileira MAR+VIN e o vídeo é estrelado pelo cantor e ator Xamã e pelo ex-jogador Antônio Careca, dois nomes que conectam cultura popular, futebol e memória afetiva de formas distintas, mas complementares.

Campanha foi fotografada pela dupla brasileira MAR+VIN (Divulgação)

"Budweiser sempre teve um papel além do jogo: somos parte da cultura que acontece ao redor do esporte. Com Legends United, damos mais um passo nessa direção, nos unindo à Mizuno, outra marca global que tem muita personalidade e legado no futebol", disse Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil. Rafael Santos, gerente de marketing da Mizuno Brasil, completou a lógica da parceria: "O futebol nunca ficou só no campo. Ele sempre esteve na mesa, na roupa, na música e na rua."

A Legends United está disponível em pontos de venda selecionados em São Paulo e no site da Mizuno.