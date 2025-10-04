Romário terá mansão, lancha e carros leiloados; veja como participar

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a ida a leilão de uma mansão, uma lancha e três carros atribuídos ao ex-jogador e senador Romário (PL-RJ), em um processo para quitar dívida que já dura mais de duas décadas. Os leilões estão marcados para o dia 23 de outubro, com lances iniciais que, somados, chegam a R$ 10,8 milhões.

Romário, por sua vez, recorreu da decisão judicial e disse aguardar uma “decisão final” para tentar suspender a venda dos bens.

A dívida que originou o leilão

O valor inicial do leilão corresponde a cerca de metade do que é cobrado judicialmente do senador. A cobrança vem de uma disputa que começou em 2001, quando Romário encerrou as atividades do Café do Gol, boate na Barra da Tijuca da qual era sócio.

Na última estimativa apresentada à Justiça, a dívida já alcançava R$ 24,3 milhões. Parte desses bens chegou a ser leiloada em 2021, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu o procedimento. Embora não estejam em seu nome, os bens foram usados pelo senador de forma recorrente.

O que será leiloado?

Mansão na Barra da Tijuca

Avaliada em R$ 9 milhões na primeira chamada.

Caso não haja comprador, haverá uma segunda rodada, no mesmo dia, com lance inicial reduzido para R$ 4,5 milhões .

O imóvel tem 896 m² de área construída em terreno de 1,5 mil m² , com piscina e campo de futebol.

A casa foi comprada por Romário há cerca de dez anos, mas nunca passou formalmente para seu nome.

Lancha "All Mare"

Construída em 2010, em nome da irmã do senador, mas atribuída pela Justiça a Romário.

Lance inicial: R$ 1,1 milhão .

Possui 15,5 metros de comprimento e dois motores de 435 cavalos cada.

Está atualmente ancorada na Marina da Glória.

Carros de luxo

Porsche Macan Turbo 2015 – lance inicial de R$ 267,8 mil. Audi RS6 Avanti 4.0 TFSI 2015 – avaliado em R$ 391,5 mil. Peugeot 2008 Allure AT 2017 – avaliado em R$ 53 mil.

Defesa de Romário

Em nota, a defesa do senador disse que os valores cobrados são “desproporcionais e exorbitantes” e que continua recorrendo para tentar reverter a decisão:

“Cabe destacar que o processo em questão foi iniciado há mais de 20 anos, marcado por cobranças absolutamente desproporcionais e exorbitantes. A defesa de Romário seguirá atuando para que prevaleçam a razoabilidade e a justiça, confiando na reversão desse cenário.”

Como participar?

Os interessados em participar do leilão dos bens de Romário devem acompanhar os editais oficiais divulgados pela Justiça do Rio de Janeiro. Neles estão descritos todos os detalhes sobre os lotes, valores iniciais, datas do leilão e condições de participação.

Quem tiver interesse em dar lances precisa seguir as regras do edital e aguardar a abertura do pregão, que pode ser presencial ou eletrônico. Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).