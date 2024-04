Romário voltou a jogar? Com 58 anos, senador é inscrito em clube carioca e pode voltar aos campos

Com 58 anos, o senador Romário pode voltar aos campos de futebol como jogador profissional, após ter sido inscrito recentemente no elenco do America-RJ, clube do qual é presidente.

Romário deve participar da segunda divisão do Campeonato Carioca, que está programado para começar em maio. Seu último jogo como profissional foi justamente pelo America-RJ, em 2009, quando atendeu ao desejo de seu pai e entrou em campo com a camisa vermelha do clube no jogo que garantiu a entrada para a primeira divisão do estadual.

O nome de Romário já consta entre os inscritos do time carioca no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas) da FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Em um vídeo divulgado na segunda-feira, 15, nas redes sociais do America-RJ, Romário aparece em um campo de futebol segurando um documento que acabara de assinar. Ele declarou: "Em breve, novidades".

🗣️ Recado do Presidente! O que será? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/OBh3WOcZGZ — America Football Club (@AmericaRJ) April 15, 2024

Em campo, terá como companheiros de equipe o atacante André, que jogou ao lado de Neymar e Ganso no Santos, e até mesmo seu filho, Romarinho.

O contrato tem duração até dezembro e prevê o pagamento de um salário-mínimo, que será doado ao clube, segundo imformações do jornal Folha de S.Paulo.

Ícone do futebol

Romário iniciou sua trajetória profissional no futebol nas categorias de base do Vasco da Gama, em 1985. Ele também passou por clubes europeus como PSV (Holanda) e Barcelona (Espanha), retornando ao Brasil após a conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994, para jogar pelo Flamengo.

Ao longo de sua carreira, também vestiu as camisas do Vasco e do Fluminense.