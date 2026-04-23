Quanto investir para se aposentar com a idade da Ana Paula do BBB

O Big Brother Brasil 2026 acabou e, com ele, houve a consagração de Ana Paula Renault como a ganhadora, deixando o programa com um prêmio de R$ 5.708.712,17. A ‘sister’, hoje com 44 anos, ao que tudo indica, não precisa se preocupar com dinheiro por um bom tempo, podendo se considerar, inclusive, aposentada.

Isso porque esse montante, se aplicado até na poupança – o investimento em renda fixa que menos rende – teria um retorno de R$ 29 mil, o suficiente para ter uma vida relativamente confortável atualmente. Mas, e para quem não é milionário? Quanto precisaria investir hoje para se aposentar na mesma idade de Ana Paula?

Para entender os cálculos, tomemos as premissas: o investidor quer se aposentar com R$ 8.475,55 (o teto do INSS). Nisso, consideramos três taxas reais (Selic menos inflação), chegamos a 4%, 6% e 8% para perfis conservadores, moderados e arrojados.

“Quando olhamos um período mais longo, como 15 anos, a Selic média ficou próxima de 10% ao ano, enquanto a inflação (IPCA) ficou em torno de 6% ao ano. Isso nos leva a um juro real médio de aproximadamente 4% ao ano”, comentou Nayra Sombra, planejadora financeiro CFP pela Planejar, responsável pelos cálculos.

Quero me aposentar com 44 anos, quanto investir?

A exemplo, com a taxa real de 4%, se a pessoa começasse a investir aos 20 anos de idade, ela precisaria desembolsar R$ 4.637,62 por mês para chegar a quantia de R$ 2.186.299,24 aos 44 anos e ter uma renda de R$ 8.475,55 mensal até os 90 anos de idade.

Neste caso, a especialista considerou que, ao chegar aos 43 anos, a pessoa iria retirar todo mês os R$ 8,4 mil e não fazer novos aportes, até o montante zerar aos 90 anos.

Já com a mesma taxa, começando também aos 20 anos, a pessoa precisaria desembolsar R$ 5.509,71 por mês para chegar a quantia de R$ 2.597,426,04 aos 43 anos e ter uma renda de R$ 8.475,55 mensal vitalícia.

Em outro exemplo, com uma taxa real de 6%, começando a investir aos 30 anos para se aposentar aos 44 anos, a pessoa precisaria aportar R$ 6.454,56 por mês, para alcançar o acumulado de R$ 1.636.578,23 e, ao retirar aos poucos, conseguiria até os 90 anos uma renda mensal de R$ 8.475,55.

No caso da mesma taxa, começando na mesma idade, mas para ter uma renda vitalícia a partir dos 44 anos, seria necessário investir R$ 6.900,75 para alcançar R$ 1.749.711,41.

Confira as simulações: