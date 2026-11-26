Daniel Rozemberg, CEO, e Gabriel Koziner, diretor de crescimento da DayMoon: a startup nasceu após dois assaltos em São Paulo e criou um app que oculta aplicativos bancários fora de casa. (DayMoon/Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 19h56.
Startup paulistana oferece serviço de proteção para apps bancários após roubo ou furto de celular. Por R$ 9,90/mês, o DayMoon bloqueia remotamente os aplicativos e orienta vítimas em tempo real. Com 100 clientes pagantes e lista de espera, a empresa planeja expansão para 10 mil assinantes em seis meses.
Em 2019, Daniel Rozemberg saía de um bar com amigos no Itaim Bibi, em São Paulo, quando dois homens de moto o abordaram e levaram seu celular. Meses depois, quebraram o vidro do carro de sua então namorada para levar o aparelho dela.
Os dois episódios deram origem à DayMoon, startup paulistana que cobra R$ 9,90 por mês para proteger aplicativos bancários e ajudar clientes a bloquear o acesso ao celular em caso de roubo ou furto.
Fundada em 2026, a empresa está com 100 clientes pagantes e uma lista de espera que chegou a cerca de 500 pessoas. O aplicativo começou a ser distribuído por convite. A meta é alcançar 10 mil assinantes em seis meses, o que, ao preço de lançamento, renderia uma receite de cerca de R$ 100 mil por mês.
“Em uma situação de emergência, cada segundo importa. A vítima não deveria precisar decidir o que fazer enquanto está em pânico”, diz Rozemberg, cofundador e CEO da DayMoon. Ex-sargento paraquedista do Exército de Israel, ele usou a experiência com protocolos de emergência para desenhar o atendimento da empresa.
Em 2025, 830.890 celulares foram roubados ou furtados no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026. Foram 331.206 aparelhos roubados e 499.684 furtados. O estado de São Paulo respondeu por 268.184 aparelhos, quase um terço do total nacional.
O usuário escolhe quais aplicativos quer proteger e cadastra endereços como o de casa e o do trabalho. Ao sair dessas áreas, os apps selecionados ficam ocultos. Eles voltam a aparecer quando a pessoa retorna a um local cadastrado. A função também pode ser acionada manualmente.
Em caso de roubo, furto ou perda, o cliente pode acionar a central da DayMoon, que funciona 24 horas e faz o bloqueio remoto.
A partir do acionamento, os aplicativos bancários e outros apps sensíveis ficam protegidos em cerca de 30 segundos. A equipe avisa o contato de confiança cadastrado e orienta a vítima sobre o que fazer com a linha telefônica, o e-mail e as redes sociais. O primeiro atendimento é humano, e a inteligência artificial ajuda a definir a ordem das providências.
“Ninguém deveria precisar virar especialista em segurança digital justamente no momento em que está mais vulnerável”, diz Gabriel Koziner, cofundador e diretor de crescimento da DayMoon.
Em fevereiro, antes de lançar o aplicativo, Rozemberg e Koziner testaram a disposição dos clientes de pagar por um serviço de atendimento após o roubo. Mais de 100 pessoas aderiram em três semanas. A dupla manteve o atendimento a esse grupo enquanto desenvolvia o aplicativo com Daniel Vofchuk, que entrou como cofundador e diretor de tecnologia.
A operação funciona em um coworking, com os três sócios e mais duas pessoas nas áreas de produto e atendimento. A startup recebeu uma rodada de investimento-anjo de valor não divulgado. Entre os investidores estão Guilherme Horn, executivo do WhatsApp, e os fundos Stamina Ventures e Crivo Ventures.
Os recursos vão financiar o desenvolvimento do aplicativo, a operação da central e a distribuição. A empresa planeja divulgar o serviço com influenciadores e já iniciou conversas com operadoras e seguradoras para vender a assinatura por meio de parceiros. “A gente quer muito essa solução para todos e, para isso, a gente precisa de distribuição”, diz Rozemberg.