Em 2019, Daniel Rozemberg saía de um bar com amigos no Itaim Bibi, em São Paulo, quando dois homens de moto o abordaram e levaram seu celular. Meses depois, quebraram o vidro do carro de sua então namorada para levar o aparelho dela.

Os dois episódios deram origem à DayMoon, startup paulistana que cobra R$ 9,90 por mês para proteger aplicativos bancários e ajudar clientes a bloquear o acesso ao celular em caso de roubo ou furto.

Fundada em 2026, a empresa está com 100 clientes pagantes e uma lista de espera que chegou a cerca de 500 pessoas. O aplicativo começou a ser distribuído por convite. A meta é alcançar 10 mil assinantes em seis meses, o que, ao preço de lançamento, renderia uma receite de cerca de R$ 100 mil por mês.

“Em uma situação de emergência, cada segundo importa. A vítima não deveria precisar decidir o que fazer enquanto está em pânico”, diz Rozemberg, cofundador e CEO da DayMoon. Ex-sargento paraquedista do Exército de Israel, ele usou a experiência com protocolos de emergência para desenhar o atendimento da empresa.

Em 2025, 830.890 celulares foram roubados ou furtados no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026. Foram 331.206 aparelhos roubados e 499.684 furtados. O estado de São Paulo respondeu por 268.184 aparelhos, quase um terço do total nacional.

Como o aplicativo protege o celular

O usuário escolhe quais aplicativos quer proteger e cadastra endereços como o de casa e o do trabalho. Ao sair dessas áreas, os apps selecionados ficam ocultos. Eles voltam a aparecer quando a pessoa retorna a um local cadastrado. A função também pode ser acionada manualmente.

Em caso de roubo, furto ou perda, o cliente pode acionar a central da DayMoon, que funciona 24 horas e faz o bloqueio remoto.

A partir do acionamento, os aplicativos bancários e outros apps sensíveis ficam protegidos em cerca de 30 segundos. A equipe avisa o contato de confiança cadastrado e orienta a vítima sobre o que fazer com a linha telefônica, o e-mail e as redes sociais. O primeiro atendimento é humano, e a inteligência artificial ajuda a definir a ordem das providências.

“Ninguém deveria precisar virar especialista em segurança digital justamente no momento em que está mais vulnerável”, diz Gabriel Koziner, cofundador e diretor de crescimento da DayMoon.

Como a startup quer sair dos primeiros 100 clientes

Em fevereiro, antes de lançar o aplicativo, Rozemberg e Koziner testaram a disposição dos clientes de pagar por um serviço de atendimento após o roubo. Mais de 100 pessoas aderiram em três semanas. A dupla manteve o atendimento a esse grupo enquanto desenvolvia o aplicativo com Daniel Vofchuk, que entrou como cofundador e diretor de tecnologia.

A operação funciona em um coworking, com os três sócios e mais duas pessoas nas áreas de produto e atendimento. A startup recebeu uma rodada de investimento-anjo de valor não divulgado. Entre os investidores estão Guilherme Horn, executivo do WhatsApp, e os fundos Stamina Ventures e Crivo Ventures.

Os recursos vão financiar o desenvolvimento do aplicativo, a operação da central e a distribuição. A empresa planeja divulgar o serviço com influenciadores e já iniciou conversas com operadoras e seguradoras para vender a assinatura por meio de parceiros. “A gente quer muito essa solução para todos e, para isso, a gente precisa de distribuição”, diz Rozemberg.