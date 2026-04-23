Final do BBB 26 supera BBB edição anterior em audiência

A final do Big Brother Brasil 26, exibida na noite de terça-feira, 21, terminou em alta para a TV Globo. O episódio que coroou Ana Paula Renault como vencedora da temporada registrou recordes de audiência e também movimentou as redes sociais.

Além dos recordes recentes, o BBB 26 também ultrapassou os números da decisão da temporada anterior.

Em São Paulo, o crescimento foi de dois pontos de audiência e quatro pontos de participação em relação à final do BBB 25. Já no Rio, o avanço foi de um ponto de audiência e dois pontos de participação.

Em Belo Horizonte, cidade natal da campeã Ana Paula Renault, a final marcou 19 pontos e alcançou a maior audiência local para uma decisão do reality em dois anos, desde a final do BBB 24.

Final também desbancou clássicos

Em São Paulo, principal mercado do país, o programa marcou 20 pontos de audiência e 44% de participação entre 22h33 e 0h34. Foi o melhor desempenho da faixa em 2026 e o maior índice desde 6 de agosto de 2025, quando a emissora exibiu Palmeiras x Corinthians.

Repetiu o marco no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a final anotou 23 pontos de audiência e 46% de participação. O resultado foi o maior desde 3 de dezembro de 2025, data da transmissão de Flamengo x Atlético-MG.

Redes 'explodiram' de engajamento

O desempenho também se refletiu no ambiente digital. No X, antigo Twitter, a final foi a mais comentada da década entre as edições realizadas de 2020 para cá. Ao longo do dia, foram mais de 2 milhões de comentários espontâneos, sem considerar publicações dos perfis oficiais da TV Globo e do programa.

Na comparação com a final do BBB 25, houve crescimento de 189% no chamado consumo de segunda tela, quando o público comenta o reality em tempo real enquanto assiste à transmissão.

Durante a exibição, o programa ainda ocupou o primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Brasil e do mundo no X, encerrando a temporada com sinais claros de fôlego renovado para o reality.