Quando é o sorteio da Mega da Virada? Saiba onde assistir o resultado

Prêmio de R$ 1 bilhão é o maior da história das loterias brasileiras e depende de arrecadação, acúmulo e aumento da fatia destinada ao sorteio

Apostas podem ser feitas nas lotéricas, no site e no aplicativo da Caixa ( Reprodução/Caixa)

Apostas podem ser feitas nas lotéricas, no site e no aplicativo da Caixa ( Reprodução/Caixa)

Da Redação
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09h45.

A Mega da Virada de 2025 chega ao último dia do ano com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, marcando o maior valor já registrado na história das loterias brasileiras.

O sorteio é realizado em 31 de dezembro desde 2009 e não permite que o prêmio principal acumule. Entre as novidades desta edição estão os novos horários, já que o encerramento das apostas e o sorteio serão realizados mais tarde do que o comum.

Veja abaixo como assistir ao sorteio da Mega da Virada e os novos horários.

Que horas será o sorteio da Mega da Virada 2025?

O sorteio será realizado às 22h do dia 31 de dezembro de 2025. A extração acontece no próprio dia do Réveillon e encerra oficialmente o calendário de loterias do ano.

Onde assistir ao sorteio?

O sorteio será transmitido ao vivo para todo o país nos canais oficiais da Caixa, incluindo o Facebook das Loterias Caixa e o YouTube da Caixa.

Até que horas posso apostar na Mega da Virada 2025?

As apostas para a Mega da Virada 2025 podem ser feitas até 20h do dia 31 de dezembro, no horário de Brasília. O sorteio ocorrerá às 22h, duas horas após o encerramento das apostas, conforme cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O prazo vale tanto para apostas presenciais quanto para apostas realizadas pelos canais digitais.

Ainda não fez a sua aposta? Veja abaixo como escolher entre as seis dezenas nos canais online e físicos:

Como apostar na Mega da Virada em lotéricas ou pela internet?

A aposta simples da Mega da Virada custa R$ 6 e permite a escolha de seis números. O apostador pode registrar o jogo presencialmente em uma casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.

Nas lotéricas, é importante observar o horário de funcionamento da unidade, já que algumas podem encerrar o atendimento antes das 20h no dia 31, a critério do responsável pelo estabelecimento.

Pela internet, as apostas podem ser feitas até as 20h, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. No entanto, o sistema pode apresentar instabilidade e filas virtuais nas últimas horas devido ao volume massivo de acessos para um prêmio de R$ 1 bilhão.

Como apostar online na Mega da Virada 2025?

Para apostar online, o usuário deve acessar o site das Loterias Caixa e realizar um cadastro gratuito. O processo segue as seguintes etapas:

  • Acessar o site das Loterias Caixa
  • Criar cadastro ou fazer login
  • Selecionar a opção “Mega da Virada”
  • Escolher seis números ou usar a opção “Surpresinha”
  • Confirmar a aposta
  • Realizar o pagamento via cartão de crédito ou Pix

Na opção “Surpresinha”, o sistema escolhe os números de forma aleatória, exibidos apenas após a confirmação da aposta.

Como apostar pelo aplicativo Loterias Caixa?

O aplicativo Loterias Caixa está disponível para Android e iOS. A lógica é semelhante à do site, com a diferença de que o pagamento é feito exclusivamente por cartão de crédito.

Após baixar o aplicativo, o usuário deve fazer login, selecionar a Mega da Virada, escolher os números ou a aposta automática e finalizar o pagamento.

Outra opção são é o bolão da Mega da Virada 2025, alternativa para quem deseja apostar em mais dezenas. Veja como funciona:

Como funciona o bolão da Mega da Virada?

O bolão é uma alternativa para quem deseja apostar em mais dezenas. Nesse formato, o custo da aposta é dividido entre os participantes, aumentando as chances de acerto. Em caso de premiação, o valor é repartido entre todos os integrantes do grupo.

Os bolões podem ser organizados entre amigos ou adquiridos diretamente em casas lotéricas, por meio da compra de cotas.

