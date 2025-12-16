Invest

Pix será meio de pagamento mais usado nas compras de Natal, diz pesquisa

Método dispara na frente de pagamentos com cartão de crédito e débito, mostra o levantamento

Compras: 72% afirmam que se preparam financeiramente para despesas de fim de ano (Freepik)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06h00.

Natal e Ano Novo são datas comemorativas que levam os brasileiros para as compras no final de todo ano e, assim como de costume, 85% têm a intenção de gastar nessa época. O Pix, o queridinho dos brasileiros, será o principal meio de pagamento utilizado, é o que revelou uma pesquisa da Locomotiva, encomendada pela 99pay.

Segundo dados do Banco Central (BC), mais de 170 milhões de pessoas usam Pix, ou seja, 80% da população. Só em outubro de 2025, foram mais de 7 bilhões de transações, somando um montante total de R$ 3 trilhões. O recorde de transações em um único dia foi em 5 de dezembro, com 313,3 milhões.

Menos de um terço dos participantes da pesquisa (28%) respondeu que vai fazer pagamento em espécie pelas "comprinhas" de final de ano. Em seu primeiro Natal, o Pix parcelado ficou em quinto lugar no levantamento, com 11% das intenções de compra.

A pesquisa foi realizada com 1,8 mil pessoas, em âmbito nacional, por meio de entrevista digital por autopreenchimento, no período de 31 de outubro a 14 de novembro de 2025. O perfil envolve homens e mulheres, com 18 anos ou mais. A margem de erro é 2,3 pontos percentuais (p.p.).

Pix parcelado, como funciona?

O Pix ganhou novas modalidades este ano. De Pix agendado a automático ou parcelado, são muitas as alternativas para se pagar no Pix atualmente. Entretanto, é preciso cuidado, principalmente com o Pix parcelado.

A modalidade não é igual ao cartão de crédito. É como se fosse um “empréstimo”, em que o valor total é “comido” do saldo e a pessoa vai pagando as parcelas com juros e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Como a transação é rápida e sem burocracia, muitas pessoas assumem parcelas ou gastam à vista impulsivamente, especialmente em momentos como o Natal. O risco é justamente esse: a facilidade reduz o tempo de reflexão e pode levar a gastos acima da capacidade real de pagamento.

“No caso do Pix parcelado, muitos bancos oferecem pagar com Pix e parcelar na fatura. Diferente da loja que faz '10x sem juros', o banco cobra juros mensais nessa transação (algo entre 2% a 5% ao mês). O consumidor acha que está parcelando, mas está contratando uma dívida cara. No final, o produto sai muito mais caro do que o preço original”, destaca Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP e especialista em investimentos.

O que influencia as compras?

Comprar no final do ano vai desde presentear a família até renovar o guarda-roupa para o próximo ano — e alguns fatores influenciam isso diretamente.

Segundo a pesquisa, 95% dos entrevistados responderam que cashback em compras e pagamentos influenciam na hora de optar por comprar.

Já descontos em parceiros ou lojas influenciaram 94% dos respondentes. Programa de pontos ou milhas é motivo de compra para 85% dos entrevistados.

Preparação

A preparação para despesas sazonais é comum entre os brasileiros, que declaram se organizar financeiramente para gastos do fim e do começo de ano. Da amostra total, 72% afirmam que se preparam financeiramente para despesas de fim de ano.

Desse universo, 44% guardam dinheiro antecipadamente, enquanto 29% usam o 13º salário, 18% parcelam contas, 10% usam o cartão de crédito ou empréstimo e 28% não costumam se preparar.

Para o começo do ano, 74% também se organizam para gastos. Desses, 47% guardam dinheiro antecipadamente, 25% usam o 13º, 19% usam o parcelamento de contas, 9% utilizam o crédito ou empréstimo e 26% não costumam se planejar.

Diferença entre regiões

A pesquisa sobre o papel dos benefícios nas compras de fim de ano dos brasileiros revela que, embora o comportamento geral seja similar em todo o país, cada região apresenta particularidades em termos de intenção de compra, meios de pagamento e planejamento financeiro.

O Pix e o cashback, no entanto, se consolidam como tendências nacionais, com grande relevância em todas as macrorregiões.

A Região Norte lidera a intenção de compras natalinas, com 89% dos entrevistados planejando ir às compras. Na sequência, vêm Centro-Oeste (86%), Sudeste (85%), Sul (85%) e Sudeste (84%) de intenção de compra.

O Pix é o meio de pagamento favorito em todas as regiões, mas com maior domínio no Norte, onde é citado por 87%. Na Região Nordeste, 85% pretendem usar o Pix. Nas regiões Sul e Sudeste, o índice é de 82% e 78%, respectivamente, e no Centro-Oeste 75%.

Acompanhe tudo sobre:PIXNatalano-novoComprasFesta de fim de anoVarejoCashbackCartões de créditocartoes-de-debito

