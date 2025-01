Cashback vale a pena? Saiba o que é e como funciona

Se você já fez compras online ou usou cartões de crédito recentemente, provavelmente ouviu falar em cashback. Essa prática, cada vez mais popular, promete devolver parte do dinheiro gasto em compras para o consumidor. Mas será que vale a pena?

Empresas e plataformas de cashback atuam como intermediárias entre os consumidores e os estabelecimentos para incentivar compras e fidelizar clientes.

O que é cashback?

Cashback, traduzido do inglês, significa "dinheiro de volta". É um sistema no qual o consumidor recebe uma porcentagem do valor gasto em produtos ou serviços, seja como crédito para futuras compras, seja como saldo disponível para saque ou uso direto.

Como funciona o cashback?

O funcionamento do cashback é simples:

Cadastro na plataforma: Você precisa se cadastrar em um site, aplicativo ou serviço que ofereça cashback, como Méliuz, Ame Digital ou PicPay. Compra em lojas parceiras: Realize compras por meio da plataforma ou utilizando o meio de pagamento vinculado ao programa de cashback. Recebimento do valor: Uma parte do valor gasto retorna para você em forma de crédito, geralmente em uma conta digital, cartão ou aplicativo.

A porcentagem do cashback pode variar de 1% a até 50%,a depender da promoção e da parceria entre as empresas.

Cashback vale a pena?

Sim, o cashback pode valer muito a pena, especialmente para quem faz compras frequentes ou utiliza cartões de crédito com essa funcionalidade. No entanto, é importante ficar atento a alguns pontos:

Condições de uso : Leia os termos e condições, pois algumas plataformas exigem valores mínimos para saque ou limitam o uso do saldo.

: Leia os termos e condições, pois algumas plataformas exigem valores mínimos para saque ou limitam o uso do saldo. Promoções enganosas : Compare os preços antes de realizar a compra, o cashback pode ser usado para camuflar preços elevados.

: Compare os preços antes de realizar a compra, o cashback pode ser usado para camuflar preços elevados. Custos adicionais: Certifique-se de que não há taxas extras para ativar ou utilizar o cashback.

Vantagens do cashback

Economia em compras recorrentes : Ideal para quem compra frequentemente em lojas parceiras.

: Ideal para quem compra frequentemente em lojas parceiras. Facilidade de uso : O sistema é simples e intuitivo.

: O sistema é simples e intuitivo. Benefício acumulativo: É possível juntar valores significativos ao longo do tempo.

O cashback é uma ferramenta prática e vantajosa para economizar, desde que usado com consciência. Se você gosta de planejar suas compras e quer aproveitar ao máximo o retorno financeiro, ele pode ser uma excelente estratégia.