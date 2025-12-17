Bússola & Cia: e-commerce deve faturar R$ 26,82 bi no Natal de 2025

Aqui está o texto editado seguindo rigorosamente as diretrizes de SEO da Exame, focado O comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 26,82 bilhões durante o Natal de 2025, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce.

O valor representa um crescimento de 14,95% em relação a 2024, quando o setor registrou R$ 23,33 bilhões em vendas, reforçando o Natal como o período mais importante do calendário do varejo digital no país.

O dado engloba as vendas totais no e-commerce desde a semana da Black Friday até dia 25 de dezembro. O número de pedidos também terá alta: cerca de 38,28 milhões neste ano, frente aos 36,48 milhões de 2024.

Já o ticket médio está estimado em R$ 700,70, um avanço significativo em relação aos R$ 639,60 do último Natal.

Livelo cresce mais de 40% em transações na Black Friday e consolida posição como principal plataforma de engajamento do Brasil

A Livelo, o maior programa de recompensas do Brasil, alcançou um crescimento de mais de 40% no total de transações na Black Friday 2025, em comparação ao mesmo período no ano passado, movimentando aproximadamente R$ 1,5 bilhão em GMV e impulsionando as vendas de mais de 300 parceiros, com uma média de 420 operações por minuto.

O total de pontos acumulados superou 25 bilhões, um crescimento de 9,1% em relação a 2024. O número de clientes acumulando pontos cresceu 52%, totalizando 18,2 milhões de transações de acúmulo. O resgate também cresceu: 1,9 milhão de transações, com alta de 19,5% no número de participantes.

As viagens, especialmente para a Europa (50% dos resgates), foram a principal escolha. O uso de pontos como forma de pagamento cresceu 10%, utilizando 4,8 bilhões de pontos. O aplicativo móvel consolidou-se como canal principal, respondendo por 64% do GMV do Shopping Livelo.

Carrefour Express irá desembarcar no Aeroporto de Congonhas em 2026

O Grupo Carrefour Brasil irá inaugurar o primeiro Carrefour Express no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo.

Com abertura prevista para o primeiro trimestre de 2026, a loja irá oferecer cerca 2,6 mil itens voltados à conveniência e consumo rápido, como snacks, salgados e bebidas.

A unidade atenderá as mais de 70 mil pessoas que circulam diariamente pelo terminal, entre passageiros, funcionários e prestadores de serviços, com uma experiência de compra baseada em praticidade, agilidade e economia.

Grupo L’Oréal cria programa de relacionamento para influenciadores digitais no Brasil e já conta com mais de 5 mil participantes

O Grupo L’Oréal lançou o L’Oréalistar no Brasil, seu primeiro programa de relacionamento com criadores de conteúdo, que já reúne mais de 5 mil participantes.

A iniciativa aposta em gamificação, desafios e recompensas para fortalecer conexões de longo prazo entre creators e marcas como L’Oréal Paris, La Roche-Posay, Lancôme e L’Oréal Professionnel.

A plataforma valoriza autenticidade, diversidade e inovação, reforçando o marketing de influência como estratégia de negócio e aproximando marcas, criadores e consumidores no país. A proposta prevê experiências exclusivas, mentorias e treinamentos.

Pedro Torres, da Gerdau, é reconhecido entre os TOP CMOs 2025

Pedro Torres, diretor global de Comunicação, Marca e Relações Institucionais da Gerdau, foi reconhecido como um dos TOP CMOs 2025 pela Elite InfoMoney, que destaca líderes em inovação e geração de valor por meio da comunicação.

O prêmio ressalta seu papel na transformação da marca e no fortalecimento do diálogo com diversos públicos.

Segundo Torres, o reconhecimento reflete o trabalho do time e a importância de uma comunicação clara e conectada ao propósito para ampliar a relevância da Gerdau, empresa brasileira com quase 125 anos de história.

Fale Ônibus vence Prêmio Reclame AQUI 2025

O Fale Ônibus conquistou, em sua estreia, o Prêmio Reclame AQUI 2025 na categoria Contact Center. O reconhecimento, decidido por voto popular, destaca a excelência no atendimento ao cliente no Brasil. A premiação ocorreu em 8 de dezembro, em São Paulo.

Para a Mais Mobi, a conquista reflete o compromisso com um atendimento ágil e humano.

O Fale Ônibus é o canal oficial da Semove para passageiros do transporte público no Rio de Janeiro, recebendo sugestões e reclamações via WhatsApp, telefone e site, focando sempre na melhoria dos serviços prestados.

Osasco recebe nova unidade da Firehouse Subs no SuperShopping

A Firehouse Subs inaugura sua oitava unidade no Brasil, agora no SuperShopping Osasco, um dos principais centros comerciais da região metropolitana de São Paulo, que recebe mais de 500 mil consumidores por mês.

A loja segue o padrão global da rede, com atendimento totalmente digitalizado, operação otimizada e ambiente acolhedor. No cardápio, subs quentes preparados no vapor, com proteínas premium como Brisket, Pastrami e Rosbife.

A unidade também mantém o compromisso social da marca, permitindo doações à Defesa Civil de São Paulo por meio dos totens de autoatendimento.

Topsort impulsiona resultados de e-commerce com inteligência AI-first

A plataforma Topsort, especializada em soluções baseadas em inteligência artificial e leilões inteligentes, ajudou varejistas a obterem resultados expressivos durante a Black Friday 2025.

Varejistas que operam com a Topsort viram suas transações superarem as projeções, com um volume de vendas até dez vezes maior que a média mensal.

Segundo Francisco Larraín, cofundador da Topsort, o uso de IA e a otimização de decisões em tempo real foram decisivos para maximizar a eficiência e capturar maior demanda.

Na Black Friday, o e-commerce brasileiro faturou R$ 4,76 bilhões, um crescimento de 11,2% em relação a 2024.

Colgate-Palmolive conquista selo TRUE Zero Waste em 100% das operações no Brasil

A Colgate-Palmolive conquistou o selo TRUE Zero Waste (Resíduo Zero) para 100% de suas operações no Brasil, incluindo fábricas, centro de distribuição e, agora, o escritório administrativo em São Paulo.

Com isso, a companhia consolida o compromisso com a gestão sustentável de resíduos em todas as suas unidades no país.

A Colgate foi a primeira empresa a obter a certificação em plantas fabris no Brasil, com nível Platinum, o mais alto da certificação concedida pela Green Business Certification Inc. (GBCI), que reconhece operações que desviam mais de 90% dos resíduos de aterros e incineração.

Petlove cria “Love que Cuida”

A primeira edição de “Love que Cuida”, idealizado pela Petlove, conta com as parcerias de A.C.Camargo e Instituto Caramelo.

A iniciativa possibilitou que pets invisibilizados — sem raça definida, idosos ou com necessidades específicas — se tornassem terapeutas no apoio a pessoas em tratamento oncológico.

Os animais passaram por treinamento antes de realizar o suporte, definido como um “momento de socialização e despressurização” por uma das pacientes.

A ação ainda inclui a possibilidade de adoção dos cães que integraram o movimento, campanha que será potencializada pelas redes da Petlove.

Despesas de Natal entram no radar dos brasileiros: gastos com a data devem ser entre R$300 e R$600

Os gastos de Natal já entraram no radar dos brasileiros em 2025.

Segundo um levantamento inédito realizado pelo PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, 49,2% dos brasileiros já estavam se organizando no início de novembro para a data.

Enquanto isso, 29,4% tinham a pretensão de iniciar o planejamento no início de dezembro e 14,9% ainda não tinham pensado sobre o assunto.

Entre os valores previstos, 33,4% pretendem investir até R$300, 26,5% entre R$301 e R$600, 12,1% entre R$601 e R$900 e 10,2% acima de R$900.

As mulheres predominam entre os que gastarão até R$300, enquanto os homens lideram a faixa de R$301 a R$600. O Nordeste concentra a maior intenção de gastos modestos (35,1%), enquanto o Sudeste lidera nos gastos mais altos (11,7%).

Mesmo diante da atenção crescente ao orçamento, o Natal continua sendo um momento de grande relevância para os brasileiros, reunindo familiares, amigos e movimentando o varejo nacional.

De acordo com a pesquisa, 69,7% dos brasileiros afirmam que celebram a data todos os anos, enquanto 20,5% o fazem às vezes e 9,9% não comemoram.

Os números revelam que, embora a tradição seja forte, há nuances importantes de gênero, idade e região na forma como o brasileiro se relaciona com a data.

Leandro Bassoi é o novo CEO do Grupo EREA

O Grupo EREA, referência nacional em Real Estate logístico e industrial, anuncia Leandro Bassoi como novo CEO da holding.

O movimento reforça a tese que pauta a empresa desde sua fundação, centrada na solução das dores de expansão do ocupantes de galpões e no conhecimento detalhado da dinâmica operacional da logística moderna.

Ex-VP LATAM do Mercado Livre e COO da MadeiraMadeira, Bassoi chega para acelerar a expansão do grupo, elevar a eficiência operacional e inovar a inovação na jornada digital.

O executivo se torna responsável por toda a jornada de serviços imobiliários - da conceituação e viabilidade de empreendimentos à gestão patrimonial, comercialização e serviços de desenvolvimento.

Escale anuncia Diego Alvarez como novo CPTO para acelerar soluções enterprise com IA

A Escale, AI Partner especializada em vendas digitais, anuncia Diego Alvarez como seu novo Chief Product & Technology Officer (CPTO), com objetivo de acelerar o desenvolvimento de soluções enterprise escaláveis e de alta performance com inteligência artificial.

Alvarez já atuava há dois anos como consultor na Escale, período em que participou ativamente da construção da aisa - agente de IA especialista em vendas - e das soluções estratégicas de produtos.

Ele traz uma visão complementar e disruptiva para fortalecer a robustez e inovação das soluções da empresa.

Com 21 anos de experiência na indústria de tecnologia, o executivo é fundador da Strides Tech Community, e possui passagens por empresas globais como Google, Microsoft e Rocket Internet, além de ter liderado transformações digitais como executivo C-level na DASA, Dotz e Nextel.

Gedanken capta R$ 12 milhões para acelerar IA

A Gedanken, startup brasileira de tecnologia focada em gestão de riscos e homologação de fornecedores, recebeu um aporte de R$ 12 milhões.

O investimento será destinado ao avanço de inteligência artificial embarcada, expansão da operação e melhoria da experiência do usuário, simplificando processos de onboarding e compliance.

Em forte crescimento, a empresa triplicou de tamanho nos últimos três anos, realizou mais de 2 milhões de análises e atende mais de 280 empresas, atuando na prevenção de riscos reputacionais, legais, financeiros e ESG.

Casamentos movimentam R$ 32 bilhões

Pesquisa do Casar.com, em parceria com a Assessoria VIP, projeta que o setor de casamentos deve movimentar R$ 32 bilhões em 2026.

Com ticket médio de R$ 69 mil por celebração, a expectativa é de cerca de 472 mil cerimônias no ano, mantendo a estabilidade observada em 2024.

Entre os principais itens que compõem os custos estão buffet (17,51%), local da recepção (10,42%) e decoração (9,63%).