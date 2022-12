Mega da Virada: último dia para concorrer a R$ 500 milhões. Como apostar

As apostas para a Mega da Virada, concurso 2.550 da modalidade, podem ser realizadas até as 17h deste sábado, 31.

O prêmio, estimado em R$ 500 milhões, é o maior da história das loterias. O sorteio será realizado em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras a partir das 20h.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas mais de 13 mil unidades lotéricas espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android.

Os clientes do banco também podem fazer as apostas pelo Internet Banking. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio em títulos do Tesouro, CDBs ou fundos DI receberá mais de R$ 4 milhões em rendimentos no primeiro mês.

O concurso especial de fim de ano não acumula. Se não houver apostas vencedoras de seis números, o valor é dividido entre os acertadores das demais faixas de premiação.

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas que tentaram a sorte e acertaram as seis dezenas milionárias.

Desta vez, a quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20. Com isso os apostadores têm mais opções para fazer suas combinações e acertar as seis dezenas sorteadas.

O quadro abaixo traz a probabilidade de acerto em relação à quantidade de números jogados e o valor da aposta da Mega-Sena:

Quantidade nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto (1 em...) 6 R$ 4,50 50.063.860 7 R$ 31,50 7.151.980 8 R$ 126,00 1.787.995 9 R$ 378,00 595.998 10 R$ 945,00 238.399 11 R$ 2.079,00 108.363 12 R$ 4.158,00 54.182 13 R$ 7.722,00 29.175 14 R$ 13.513,50 16.671 15 R$ 22.522,50 10.003 16 R$ 36.036,00 6.252 17 R$ 55.692,00 4.045 18 R$ 83.538,00 2.697 19 R$ 122.094,00 1.845 20 R$ 174.420,00 1.292

Como apostar

Os únicos canais autorizados das Loterias para venda dos produtos lotéricos e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa. Os clientes do banco também podem fazer as apostas pelo Internet Banking. Veja o passo a passo de como apostar pela internet.

O Bolão Caixa é comercializado, com a entrega do recibo original de cota, apenas nas Lotéricas Caixa, e não está disponível em canais eletrônicos. Para o Bolão, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas ou no site.

