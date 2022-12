Mega-Sena da Virada: o que dá para comprar com o prêmio de R$ 450 milhões?

A Mega-sena da virada terá nesse ano seu maior prêmio da história. No próximo dia 31, serão sorteadas as dezenas que vão definir o ganhador da quantia estimada em R$ 450 milhões. Com esse dinheiro, seria possível comprar carros de luxo, mansões e até mesmo ilhas inteiras no Brasil.

Para se ter uma ideia, em abril desse ano, era colocada à venda uma mansão de 2.500 m² no Leblon, Zona Sul do Rio, com vista para o Cristo Redentor no valor de R$ 220 milhões. A propriedade era, então, a casa mais cara do Brasil, contando com seis suítes, garagem com vaga para 15 carros, piscinas e diversos itens de luxo.

Com o valor do prêmio da Mega da virada, seria possível comprar duas mansões como essa, e ainda sobraria cerca de R$ 10 milhões.

Até mesmo uma ilha pode ser comprada com o valor desse prêmio. Na verdade, várias delas. À venda em um site especializado, uma ilha de quase 80 mil metros quadrados, entre a cidade de Mangaratiba e a Restinga de Marambaia, está à venda por cerca de R$ 18,2 milhões.

Com o dinheiro da premiação da Mega-sena da virada, seria possível comprar 24 ilhas com esse mesmo valor e ainda sobraria dinheiro. Para se ter uma ideia, além das duas propriedades construídas no local, há ainda quatro praias, além de farta fauna e flora.

Se o vencedor for apaixonado por carros, é possível comprar uma verdadeira frota para estacionar na garagem. Dá para comprar, inclusive, o carro mais caro do mundo, o Boat Tail, feito sob encomenda e com acabamento de luxo na cabine, segundo o site especializado Motor1.

Com o valor do prêmio é possível comprar três veículos desse modelo (avaliado em mais de R$ 142 milhões) e ainda sobraria mais de R$ 20 milhões. O valor estimado, porém, não foi confirmado pela Rolls-Royce, fabricante de veículos de luxo e responsável pelo desenvolvimento do Boat Tail.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Nos casos de mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

(Com O Globo)