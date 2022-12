Mega da Virada: quanto rende o prêmio de R$ 500 milhões em CDBs, Tesouro e fundos DI

Está organizando um bolão com os parentes e amigos e sonhando em ganhar o prêmio de R$ 500 milhões da Mega-Sena da Virada? Pois saiba que não dá apenas para comprar muita coisa com o dinheiro, como dá para fazer essa bolada render, e muito, garantindo uma renda permanente.

Com a Selic a 13,75% ao ano já é possível obter bons rendimentos em aplicações conservadoras de renda fixa, como Tesouro Selic, CDBs e fundos DI. Todos eles oferecem rentabilidades superiores à da poupança.

Enquanto na caderneta o prêmio renderia cerca de R$ 23 milhões em seis meses, no Tesouro Selic e em CDBs de grandes bancos que paguem 100% do CDI esse valor subiria para R$ 25 milhões. Nesse período incide a maior alíquota do Imposto de Renda, o valor de 22,5%.

A poupança é isenta do pagamento do IR, mas mesmo assim perde para outros investimentos, pois atualmente paga apenas 70% da Selic. Em prazos maiores, nos quais incidem alíquotas menores do imposto, a distância das aplicações em relação à poupança ficam ainda maiores. Em dois anos, enquanto o prêmio renderia R$ 93,6 milhões na poupança, renderia R$ 11,5 milhões no Tesouro Selic.

Veja abaixo os cálculos feitos pelo estrategista-chefe e assessor de Investimentos na Casa do Investidor, Michael Viriato com a a Selic a 13,75% ao ano em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.

Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente). Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam. Como apostar

A Caixa encerra neste sábado, 31, dia do sorteio, as vendas exclusivas para Mega da Virada. O prêmio especial não acumula e se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, ele será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2022 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.