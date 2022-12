Como apostar na Mega-Sena da Virada pela internet? Veja o passo a passo

Faltam apenas dois dias para o sorteio da Mega-Sena da Virada, que, neste ano, terá o prêmio recorde de R$ 500 milhões. Quem quiser fazer uma fezinha e concorrer ao prêmio milionário tem três possibilidades de realizar a aposta: nas lotéricas, pela internet ou no app da Caixa Econômica Federal.

No método mais comum, o apostador deve ir até uma casa lotérica credenciada e fazer a aposta em um dos guichês de atendimento, método mais utilizado entre os apostadores.

Outra possibilidade é fazer a aposta pelo site da instituição. Veja o passo a passo:

É preciso fazer um login no site, após preencher um cadastro com dados pessoais;

Em seguida, o apostador preenche o volante virtual (também há a possibilidade do preenchimento aleatório pelo próprio sistema);

Por fim, basta finalizar o pagamento, que só pode ser feito com cartão de crédito.

Os apostadores também podem optar por utilizar o aplicativo do banco, disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS. O procedimento é similar às apostas feitas pela internet. Vale destacar que, para fazer a aposta, é necessário que a pessoa tenha mais de 18 anos.

O sorteio da Mega-Sena da Virada será realizado no próximo dia 31, às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. O prêmio não acumula, por isso, caso não haja apostas que acertem as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, e assim sucessivamente.

