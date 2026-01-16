Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-sena: sorteio acumula e prêmio chega a R$ 41 milhões

46 apostas da quina foram premiadas e cada uma receberá R$ 38.114,61

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11h10.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira, 15, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no sábado, 17.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 13 – 15 – 16 – 46 – 47.

Na faixa da quina, 46 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 38.114,61. Já a quadra teve 3.175 ganhadores, com prêmio individual de R$ 910,23.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixa

Mais de Invest

Para Elon Musk, poupar dinheiro para aposentadoria será inútil; entenda

Petrobras produz 2,4 milhões de barris de petróleo por dia em 2025

IPVA 2026: vence hoje pagamento com desconto para placa final 5 em SP

Inflação, atividade e falas do Fed: o que move os mercados nesta sexta

Mais na Exame

Minhas Finanças

Para Elon Musk, poupar dinheiro para aposentadoria será inútil; entenda

Apresentado por IBMEC

IA, autonomia e impacto: a aposta do Ibmec na formação de líderes

Future of Money

Bitcoin recua para US$ 95 mil, mas especialistas mantém otimismo

Brasil

Enem: quando começam as inscrições para o Fies 2026?