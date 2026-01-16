Mega-sena: sorteio acumula e prêmio chega a R$ 41 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira, 15, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no sábado, 17.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 13 – 15 – 16 – 46 – 47.

Na faixa da quina, 46 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 38.114,61. Já a quadra teve 3.175 ganhadores, com prêmio individual de R$ 910,23.