Mega-Sena: concurso acumula e prêmio chega a R$ 35 milhões

27 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 58.801,80 cada

Da Redação
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08h31.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira, 13. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 15.

Os números sorteados foram 18, 26, 35, 41, 44 e 45.

Ao todo, 27 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 58.801,80 cada. Já 1.883 apostas fizeram a quadra e vão levar R$ 1.389,80.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6.

