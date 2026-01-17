Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 41 milhões neste sábado; confira

Sorteio do valor acumulado, já que não houve vencedor no último, ocorre às 21h, em São Paulo

Mega-Sena pode pagar R$ 41 milhões no concurso deste sábado (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Mega-Sena pode pagar R$ 41 milhões no concurso deste sábado (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 18h00.

O concurso 2.961 da Mega-Sena, previsto para acontecer neste sábado, 17, às 21h, pode pagar um prêmio estimado em R$ 41 milhões para quem acertar as seis dezenas.

No último concurso, realizado na quinta-feira, nenhuma aposta levou o prêmio principal, o que aumentou o valor acumulado.

Como apostar?

A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Os bolões online têm prazo um pouco maior e podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo site e aplicativo oficiais.

As apostas pela internet aceitam pagamento via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Brasil

Brasil garante acesso a mercado europeu com tarifa zero para 82% das exportações

Helicóptero cai em área de mata na Zona Oeste do Rio

Unesp encerra inscrições para vagas via Enem 2024 e 2025 na segunda-feira

Gilmar Mendes rejeita pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

Mais na Exame

Mundo

Netanyahu afirma que EUA não o consultou sobre criação de Junta para Gaza

Pop

Prova do Anjo BBB26: saiba quem foi escolhido para o Monstro e o seu desafio

Casual

Djokovic afirma que vício pela adrenalina do tênis adia aposentadoria

Ciência

Jornalista Erlan Bastos morre de tuberculose peritoneal; entenda a doença