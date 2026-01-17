Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 41 milhões neste sábado; confira

O concurso 2.961 da Mega-Sena, previsto para acontecer neste sábado, 17, às 21h, pode pagar um prêmio estimado em R$ 41 milhões para quem acertar as seis dezenas.

No último concurso, realizado na quinta-feira, nenhuma aposta levou o prêmio principal, o que aumentou o valor acumulado.

Como apostar?

A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Os bolões online têm prazo um pouco maior e podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo site e aplicativo oficiais.

As apostas pela internet aceitam pagamento via Pix, cartão de crédito ou internet banking, no caso de correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.