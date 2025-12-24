Mega da Virada: quanto R$ 1 bilhão pode render na poupança e no CDI

A Mega da Virada de 2025 vai pagar o maior prêmio da história da loteria brasileira. Pela primeira vez, o valor estimado ultrapassa a casa do bilhão e chega a R$ 1 bilhão, com sorteio marcado para 31 de dezembro.

As chances de ganhar são pequenas, mas o impacto financeiro é imediato. Além de transformar o vencedor em um dos raros bilionários do país, o prêmio permite gerar rendimentos milionários mesmo em aplicações conservadoras.

Rendimento do prêmio ao longo do tempo

A pedido do SBT News, a Elos Ayta Consultoria, do consultor Einar Rivero, simulou quanto o prêmio renderia em dois cenários comuns de investimento: poupança e aplicações atreladas ao CDI, principal referência da renda fixa no Brasil.

Na poupança, os rendimentos estimados seriam:

1 mês : R$ 6,8 milhões

1 ano : R$ 80,9 milhões

2 anos : R$ 157,8 milhões

3 anos : R$ 254,1 milhões

4 anos : R$ 351,1 milhões

5 anos: R$ 434,4 milhões

Em investimentos atrelados ao CDI, os valores sobem de forma mais acelerada:

1 mês : R$ 10,5 milhões

1 ano : R$ 140 milhões

2 anos : R$ 263,5 milhões

3 anos : R$ 431,5 milhões

4 anos : R$ 603,2 milhões

5 anos: R$ 664,1 milhões

Segundo Rivero, reinvestir parte do prêmio é essencial para preservar o poder de compra. A inflação, segundo ele, reduz o valor real do dinheiro ao longo do tempo, tornando o reinvestimento uma estratégia básica de proteção patrimonial.

Como apostar na Mega da Virada

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro nas casas lotéricas, no site Loterias CAIXA, no aplicativo Loterias CAIXA ou pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal.

O apostador deve escolher seis números entre 60. Também é possível optar pela surpresinha, quando o sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.

Quanto custa jogar

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. No ambiente digital, o valor mínimo para apostar é de R$ 30.

Quem deseja aumentar as chances pode marcar mais números no volante, o que eleva o custo:

7 números : R$ 42

10 números : R$ 1.260

20 números (máximo permitido): R$ 232.560

Bolões

Outra opção é participar de bolões. Na Mega da Virada, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 7. O número de participantes pode variar de 2 a 100 pessoas, com até 10 apostas por recibo.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesses casos, pode haver cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Com prêmio histórico e rendimentos capazes de gerar dezenas de milhões por ano, a Mega da Virada de 2025 reforça por que o sorteio segue como o mais aguardado do calendário das loterias brasileiras.