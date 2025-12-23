Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Qual a chance dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 serem sorteados na Mega-Sena?

Número de apostas no mesmo volante não altera a probabilidade do sorteio; entenda

Sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h04.

O sorteio da Mega da Virada será realizado dia 31 de dezembro e o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão. Os apostadores podem marcar de seis a 20 números por volante.

No entanto, independente da quantidade de números assinalada, as chances de sorteio seguem iguais — e, consequentemente, as chances de vitória com cada um deles. 

Probabilidade de sorteio das dezenas na Mega-Sena

Cada um dos 60 números da Mega-Sena tem a mesma chance de ser sorteado.

Serão seis escolhidos e, por isso, a chance de uma dezena ser sorteada é de 10%.

Chances de sorteio de cada sequência

A escolha dos seis números premiados permite 50.063.860 combinações que podem ser criadas a partir das dezenas disponíveis.

Assim como nos números, todas as combinações possíveis têm a mesma chance no sorteio. 

Logo, combinações aparentemente óbvias, como 1-2-3-4-5-6, têm as mesmas chances de premiação que outras compostas por dezenas mais distantes.

Em porcentagem, com uma aposta, a chance de acerto é cerca de 0,000002%.

Resultado Loteria Mega Sena 1945

Cada combinação tem uma chance para 50 milhões de ser sorteada (Martynasfoto/Thinkstock)

Quais os números mais premiados do concurso?

De acordo com simuladores matemáticos que consideram todos os concursos, de 1996 a dezembro deste ano, a dezena mais sorteada é a 10. 

Veja os seis números mais recorrentes nos sorteios. 
  • 10 - Selecionado 345 vezes;
  • 53 - Selecionado 336 vezes;
  • 05 - Selecionado 322 vezes;
  • 37 - Selecionado 321 vezes;
  • 34 - Selecionado 320 vezes;
  • 38 - Selecionado 316 vezes.

O que são os "números esquecidos" do sorteio?

Os "números esquecidos" são aqueles que estão fora do sorteio há algumas rodadas. Confira a lista abaixo. 

  • 43 - Não foi sorteado nos últimos 49 concursos;
  • 16 - Não foi sorteado nos últimos 33 concursos;
  • 41 - Não foi sorteado nos últimos 32 concursos;
  • 55 - Não foi sorteado nos últimos 27 concursos;
  • 19 - Não foi sorteado nos últimos 23 concursos;
  • 57 - Não foi sorteado nos últimos 19 concursos.

Vale ressaltar que não existe uma razão determinante para que eles tenham sido selecionados menos vezes que as outras dezenas.

Como apostar na Mega da Virada?

Em 2025, o prêmio oficial será de R$ 850 milhões, mas, devido à portaria SPA/MF n° 1.656, o valor pode chegar a R$ 1 bilhão.

As apostas podem ser realizadas no portal ou aplicativo da Loterias Caixa.

Os interessados que tiverem conta aberta na Caixa Econômica também poderão utilizar o aplicativo bancário para fazer o jogo.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Ouro bate novo recorde e fecha acima dos US$ 4.500

Social commerce, smartphones e itens para o lar: as tendências que marcaram a Shopee em 2025

Saque-Aniversário do FGTS: Caixa inicia pagamentos na próxima semana; veja

Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell

Mais na Exame

Brasil

Tornado atinge cidade no Paraguai próxima à fronteira com Paraná

Future of Money

O novo 'sinal positivo' para o preço do bitcoin, segundo gestora

Mercados

Ouro bate novo recorde e fecha acima dos US$ 4.500

Casual

Marca no pulso: 7 modelos de relógio que foram destaque em 2025