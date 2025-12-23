Qual a chance dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 serem sorteados na Mega-Sena?

Sorteio da Mega da Virada será realizado em 31 de dezembro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h04.
O sorteio da Mega da Virada será realizado dia 31 de dezembro e o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão. Os apostadores podem marcar de seis a 20 números por volante.
No entanto, independente da quantidade de números assinalada, as chances de sorteio seguem iguais — e, consequentemente, as chances de vitória com cada um deles.
Cada um dos 60 números da Mega-Sena tem a mesma chance de ser sorteado.
Serão seis escolhidos e, por isso, a chance de uma dezena ser sorteada é de 10%.
A escolha dos seis números premiados permite 50.063.860 combinações que podem ser criadas a partir das dezenas disponíveis.
Assim como nos números, todas as combinações possíveis têm a mesma chance no sorteio.
Logo, combinações aparentemente óbvias, como 1-2-3-4-5-6, têm as mesmas chances de premiação que outras compostas por dezenas mais distantes.
Em porcentagem, com uma aposta, a chance de acerto é cerca de 0,000002%.
De acordo com simuladores matemáticos que consideram todos os concursos, de 1996 a dezembro deste ano, a dezena mais sorteada é a 10.Veja os seis números mais recorrentes nos sorteios.
Os "números esquecidos" são aqueles que estão fora do sorteio há algumas rodadas. Confira a lista abaixo.
Vale ressaltar que não existe uma razão determinante para que eles tenham sido selecionados menos vezes que as outras dezenas.
Em 2025, o prêmio oficial será de R$ 850 milhões, mas, devido à portaria SPA/MF n° 1.656, o valor pode chegar a R$ 1 bilhão.
As apostas podem ser realizadas no portal ou aplicativo da Loterias Caixa.
Os interessados que tiverem conta aberta na Caixa Econômica também poderão utilizar o aplicativo bancário para fazer o jogo.