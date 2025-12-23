Qual a chance dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 serem sorteados na Mega-Sena?

O sorteio da Mega da Virada será realizado dia 31 de dezembro e o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão. Os apostadores podem marcar de seis a 20 números por volante.

No entanto, independente da quantidade de números assinalada, as chances de sorteio seguem iguais — e, consequentemente, as chances de vitória com cada um deles.

Probabilidade de sorteio das dezenas na Mega-Sena

Cada um dos 60 números da Mega-Sena tem a mesma chance de ser sorteado.

Serão seis escolhidos e, por isso, a chance de uma dezena ser sorteada é de 10%.

Chances de sorteio de cada sequência

A escolha dos seis números premiados permite 50.063.860 combinações que podem ser criadas a partir das dezenas disponíveis.

Assim como nos números, todas as combinações possíveis têm a mesma chance no sorteio.

Logo, combinações aparentemente óbvias, como 1-2-3-4-5-6, têm as mesmas chances de premiação que outras compostas por dezenas mais distantes.

Em porcentagem, com uma aposta, a chance de acerto é cerca de 0,000002%.

Cada combinação tem uma chance para 50 milhões de ser sorteada (Martynasfoto/Thinkstock)

Quais os números mais premiados do concurso?

De acordo com simuladores matemáticos que consideram todos os concursos, de 1996 a dezembro deste ano, a dezena mais sorteada é a 10.

Veja os seis números mais recorrentes nos sorteios.

10 - Selecionado 345 vezes;

Selecionado 345 vezes; 53 - Selecionado 336 vezes;

Selecionado 336 vezes; 05 - Selecionado 322 vezes;

Selecionado 322 vezes; 37 - Selecionado 321 vezes;

Selecionado 321 vezes; 34 - Selecionado 320 vezes;

Selecionado 320 vezes; 38 - Selecionado 316 vezes.

O que são os "números esquecidos" do sorteio?

Os "números esquecidos" são aqueles que estão fora do sorteio há algumas rodadas. Confira a lista abaixo.

43 - Não foi sorteado nos últimos 49 concursos;

Não foi sorteado nos últimos 49 concursos; 16 - Não foi sorteado nos últimos 33 concursos;

Não foi sorteado nos últimos 33 concursos; 41 - Não foi sorteado nos últimos 32 concursos;

Não foi sorteado nos últimos 32 concursos; 55 - Não foi sorteado nos últimos 27 concursos;

Não foi sorteado nos últimos 27 concursos; 19 - Não foi sorteado nos últimos 23 concursos;

Não foi sorteado nos últimos 23 concursos; 57 - Não foi sorteado nos últimos 19 concursos.

Vale ressaltar que não existe uma razão determinante para que eles tenham sido selecionados menos vezes que as outras dezenas.