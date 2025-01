Material escolar 2025: preços variam até 269% em papelarias da capital

A volta às aulas se aproxima e, com ela, a necessidade de comprar materiais escolares. A pesquisa mais recente do Procon-SP, divulgada no começo do mês, encontrou variações de preços de até 269% em itens básicos. Por isso, especialistas recomendam planejamento, reaproveitamento e comparação de preços para reduzir o impacto no orçamento familiar.

A análise realizada em nove papelarias de São Paulo encontrou diferenças expressivas em 132 itens. O maior exemplo foi a régua de 30 cm da marca Acrimet, vendida a R$ 5,90 em um local e a R$ 1,60 em outro. Essas disparidades, segundo o órgão, reforçam a importância de pesquisar antes de ir às compras. Confira 4 dicas que podem te ajudar a economizar durante as compras de material escolar neste começo de 2025.

1. Planeje e estabeleça um orçamento

Para começar, é fundamental elaborar uma lista detalhada e definir um limite de gastos. Marcos Piellusch, professor da FIA Business School, explica que “o planejamento financeiro é essencial para evitar que as compras saiam do controle”. Ele sugere que os pais envolvam as crianças no processo de escolha, explicando as decisões financeiras e ensinando sobre economia.

2. Pesquise preços e aproveite cashback

A educadora financeira Aline Soaper destaca a necessidade de pesquisar preços, priorizando materiais mais simples em vez de produtos com personagens licenciados, que podem ser até 100% mais caros. Além disso, programas de cashback podem ajudar a reduzir os custos.

“Diversos bancos, como Itaú, Santander e BTG Pactual, oferecem programas de pontos que podem ser convertidos em descontos na compra de materiais escolares”, explica Soaper.

3. Reaproveite materiais do ano anterior

Reutilizar itens como mochilas, estojos e réguas pode reduzir gastos e contribuir para o meio ambiente. Livros didáticos também podem ser aproveitados, desde que sejam da edição solicitada pela escola e estejam em bom estado. Trocas de materiais entre famílias também são uma boa alternativa para economizar e evitar desperdício.

4. Itens proibidos na lista de materiais

A Lei nº 12.886, de 2023, proíbe escolas de exigirem a compra de materiais de uso coletivo, como produtos de limpeza ou administrativos. Esses custos devem ser incluídos na mensalidade. Caso os pais identifiquem pedidos irregulares, como grandes quantidades de folhas de sulfite, é possível solicitar explicações à escola.

Por que os preços dos materiais escolares subiram em 2025?

A pesquisa do Procon-SP indicou que o aumento dos preços é impulsionado por fatores como a alta nos custos de papel, embalagens e produtos importados. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), o aumento médio para 2025 está entre 7% e 9%, quase o dobro da inflação acumulada de 2024, que ficou em 4,68%.

Com planejamento, reaproveitamento e pesquisa, é possível minimizar o impacto desses aumentos no orçamento familiar.