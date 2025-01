Inscrições do Sisu terminam hoje; programa oferece mais de 260 mil vagas em universidades públicas

O prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 para selecionar estudantes para universidades públicas, termina nesta terça-feira, 21 de janeiro, às 23h59. O programa oferece 261.779 vagas distribuídas em 6.851 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior.

Para participar, o candidato deve ter obtido nota superior a zero na redação do Enem. É possível escolher até duas opções de curso durante o processo, feito pelo site oficial (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).

Durante o último fim de semana, candidatos relataram falhas no acesso ao Sisu, incluindo alterações automáticas nas opções de curso e troca de perfis de usuários. Alguns casos mostraram que as informações corretas retornavam ao sistema após novo login, mas a insegurança sobre os dados que serão considerados no processo final permanece.

Em nota, o MEC afirmou que a equipe técnica está trabalhando para garantir o funcionamento adequado da plataforma e que os candidatos devem continuar acompanhando suas inscrições.

Como funciona o processo de inscrição no Sisu

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial, fazer login com uma conta gov.br, e confirmar os dados de contato antes de selecionar as opções de curso.

É possível buscar vagas por município, instituição ou curso, além de verificar detalhes como notas mínimas exigidas e regras de cotas sociais. Após escolher e confirmar uma vaga, o sistema permite a alteração das opções até o encerramento do prazo, quando serão consideradas as duas últimas escolhas salvas.

O sistema atualiza diariamente as notas de corte parciais, calculadas com base nas notas dos inscritos e na quantidade de vagas disponíveis. A orientação é acompanhar essas informações para ajustar as opções conforme a classificação parcial.

Resultados e lista de espera

A lista de aprovados na chamada regular será divulgada em 26 de janeiro. Cada candidato pode ser aprovado em apenas uma das opções de curso: prioritariamente na 1ª opção, caso a nota seja suficiente, ou na 2ª, se não houver aprovação na escolha principal.

Candidatos não aprovados podem participar da lista de espera, disponível entre 26 e 31 de janeiro. Essa etapa depende de vagas remanescentes da chamada regular.

Cronograma do sisu 2025

Inscrições: de 17 de janeiro até 21 de janeiro (23h59);

Resultados: 26 de janeiro;

Lista de espera: manifestação de interesse de 26 a 31 de janeiro;

Nota utilizada: Enem 2024.