OpenAI lança Frontier, plataforma para criar ‘funcionários de IA’ dentro das empresas

Frontier permite construir, treinar e avaliar agentes que executam tarefas reais no Excel, PowerPoint e na web

The OpenAI logo appears on the screen of a smartphone placed on a surface reflecting a colorful abstract illustration. AI giant OpenAI acquires the startup Torch Health to accelerate the development of ChatGPT Health in Creteil, France, on January 16, 2026. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) (Getty Images)

Gabriella Uota
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 15h47.

Depois de popularizar assistentes conversacionais, a OpenAI quer dar um passo além: transformar a inteligência artificial em colega — ou até funcionário — de trabalho. A empresa anunciou o lançamento do Frontier, uma nova plataforma que permite às empresas criar, implantar e gerenciar agentes de IA capazes de executar tarefas reais em aplicativos corporativos.

A proposta é ambiciosa. Segundo a OpenAI, o objetivo é permitir que organizações “contratem” co-workers de IA que assumam atividades já realizadas por profissionais em computadores — de manipular planilhas a navegar na web e rodar códigos.

Para líderes e gestores, a pergunta deixa de ser se a IA apoiará o trabalho. A questão agora é: como gerenciar uma equipe híbrida de humanos e agentes digitais? As informações foram retiradas de Inc.

O que é o Frontier?

O Frontier foi desenvolvido para simplificar a criação de agentes personalizados conectados aos dados internos de uma empresa. Hoje, construir esse tipo de solução exige integração técnica complexa, ajustes manuais e manutenção constante.

A OpenAI afirma que o Frontier organiza esse processo de forma semelhante ao recrutamento e onboarding de um funcionário humano — só que dentro do ambiente digital.

Os chamados “co-workers de IA” podem:

  • Criar e editar arquivos

  • Utilizar aplicações como Excel e PowerPoint

  • Navegar na internet

  • Executar códigos

  • Conectar-se a bancos de dados internos

Cada agente possui identidade própria, permissões específicas e limites personalizáveis de acesso a dados.

IA com memória e avaliação de desempenho

Um dos diferenciais anunciados pela OpenAI é a capacidade desses agentes de desenvolver “memória operacional”. À medida que executam tarefas, acumulam contexto, aprendem padrões e melhoram a performance ao longo do tempo.

A plataforma também permite que gestores realizem avaliações de desempenho — uma analogia direta ao modelo tradicional de gestão de pessoas. Segundo a empresa, é possível alimentar o agente com exemplos de bons e maus resultados, refinando indicadores de performance (KPIs) e alinhando expectativas.

Acesso a dados sensíveis e governança

Como esses agentes podem acessar sistemas internos e manipular informações corporativas, a OpenAI afirma que o Frontier já nasce com recursos de segurança e governança empresarial integrados.

Cada “funcionário de IA” opera com permissões específicas, o que pode, em teoria, permitir acesso a dados sensíveis que nem todos os colaboradores humanos têm autorização para visualizar.

