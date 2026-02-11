Ibovespa bate marca histórica de 190 mil pontos

O Ibovespa renovou mais um recorde intradiário nos negócios desta quarta-feira, 11. Com impulso das ações de maior peso da carteira, o índice sobe forte nas primeiras horas do dia e chegou a ultrapassar os 190 mil pontos. A bolsa brasileira tem sido impulsionada pelo fluxo de capital estrangeiro, que está realocando recursos para mercados emergentes.

Às 13h33 (horário de Brasília), o índice subiu 2,25%, aos 190.116,70 pontos, nova máxima histórica intradiária. O destaque principal é a ação da Vale (VALE3), que já acumula alta de mais de 24% só este ano, subindo bem mais do que o preço do minério de ferro no mercado internacional.

A Petrobras (PETR3;PETR4) garante fôlego adicional ao benchmark, subindo quase 3%. Ontem, a companhia divulgou os dados mais recentes de produção, que avançou 19% no reta final do ano passado, num mercado de preços de petróleo pressionados por excesso de oferta.

Ações que divulgaram balanços entre ontem à noite e hoje pela manhã reagem aos resultados. Suzano (SUZB3) e TIM (TIMS3) lideram os ganhos do Ibovespa.

O dólar continua sem força frente ao real após uma alta moderada na sessão de terça-feira, já é negociado abaixo R$ 5,18 nesta manhã. No comercial, a moeda americana recuava 0,27%.

O payroll, as informações do mercado de trabalho americano em janeiro, saíram na manhã de hoje e era o dado mais aguardado do dia. O relatório foi divulgado com atraso por conta da paralisação temporária do governo americano na semana passada. No mês passado, foram abertas 130 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos, quase o dobro do que o mercado esperava. A taxa de desemprego recuou para 4,3%.

As bolsas em Wall Street tiveram reação moderada ao indicador. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq operam próximos da estabilidade, sem direção definida.

A Europa também opera mista nesta quarta-feira. Destaque para as ações da Heineken, que sobem forte. A fabricante de bebidas holandesa divulgou os resultados do ano de 2025 e citou condições desafiadoras de mercado. A companhia planeja dispensar até 6 mil funcionários nos próximos dois anos.

Na Ásia, a inflação chinesa cresceu abaixo do esperado e reforça a expectativa de novas medidas de estímulo por parte de Pequim, o que impulsionou as bolsas do continente no pregão da madrugada.