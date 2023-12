Cashback: entenda como funciona e se o programa de desconto é seguro

O cashback, um tipo de programa de fidelidade, começou muito antes da era dos computadores. “O primeiro programa que se tem conhecimento é de 1793”, diz Cristiano de Souza Corrêa, professor de finanças e coordenador dos programas de MBA em negócios do Ibmec São Paulo.

Tudo começou quando um comerciante nos EUA começou a distribuir fichas de cobre que podiam ser recolhidas pelo consumidor e trocadas por artigos na loja. Com o desenvolvimento do mercado e a digitalização dos ativos, a partir de 1981 a companhia aérea American Airlines criou um moderno programa de recompensas para aqueles que viajavam frequentemente.

“O cashback como conhecemos hoje foi proposto pela primeira vez pelo Discover Financial Services em 1986 que na época era uma divisão do banco JP Morgan Stanley, e tinha por objetivo retornar uma parte da fatura em dinheiro para o dono do cartão de crédito baseado no total a sua fatura”, explica. Depois de quase quatro décadas esse modelo se tornou muito popular e é a base da maioria dos programas hoje existentes. Já no Brasil ele se popularizou somente a partir de 2010 com a empresa Méliuz.

“Agora se populariza à medida que o dinheiro torna-se cada vez mais digital e as pessoas abandonam o hábito do dinheiro físico”, afirma Fernanda Melo, planejadora financeira CFP pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro). Essa forma de impulsionar vendas proporciona aos usuários uma sensação de dinheiro grátis ou de volta.

O que é e como funciona o cashback?

Cashback é a devolução do valor pago em uma fatura ou compra para o cliente, podendo ser em dinheiro, pontos ou benefícios. Seu propósito é destacar-se entre concorrentes, incentivando a fidelidade do cliente ao mostrar que parte do gasto será revertida em benefícios.

Quais são os tipos de cashback?

As primeiras formas de cashback envolviam um reembolso financeiro ao cliente, seja através de crédito na próxima fatura (para cartões de crédito) ou crédito em conta corrente. Atualmente, existem diversas modalidades.

Com o crescimento do e-commerce, as empresas buscaram maneiras de fidelizar os clientes, como o cashback, que devolve parte do valor da compra, criando programas de benefícios ou descontos para futuras aquisições.

Muitos programas estão vinculados a cartões de crédito, proporcionando ao cliente o retorno de parte do valor pago em dinheiro ou desconto na fatura, diz Cristiano de Souza Corrêa. “Podem ser classificados em programas que oferecem benefícios para uso exclusivo no mesmo estabelecimento, em outros estabelecimentos, no cartão de crédito, em companhias aéreas e até em seguradoras”.

Cashback é seguro?

Em geral, os programas são consistentes e seguros. É crucial observar as regras pertinentes, como limitadores, valores mínimos e condições específicas. Alguns têm validade e prazo de expiração; portanto, é essencial verificar no regulamento as condições para utilizar o benefício.

Quais são as vantagens para os usuários?

As vantagens para o usuário surgem ao receber o valor da compra como benefício. Geralmente, esse retorno ocorre por meio de crédito em dinheiro na conta, crédito na fatura, pontos, benefícios ou bonificações.

A proposta é que, ao realizar uma compra, uma parte desse valor retorne ao usuário como benefício, promovendo assim a fidelização do cliente ao provedor do benefício.

O que as empresas ganham com isso?

O foco principal é a fidelização, afirma Fernanda Melo. Ao reembolsar parte do valor ao cliente, ele tende a usar consistentemente o programa para mais compras. A lógica é simples: como muitas transações com cartão de crédito implicam custos para o vendedor, ele reembolsa parte desse custo ao cliente como benefício.

A ideia é que ao oferecer recompensas, mais clientes aderirão ao programa, impulsionando as compras. “Para o vendedor, isso é vantajoso, pois mais clientes significam aumento no faturamento. É um acordo benéfico para todos os envolvidos”, diz.

Em programas onde o reembolso é feito pela loja, muitas vezes ela já negociou descontos com fornecedores, portanto, não há mudanças significativas para ela. Em meio à crescente concorrência, as empresas buscam maneiras de fidelizar clientes e ganhar vantagens competitivas. Em cenários onde os preços, condições de pagamento e prazos de entrega são similares, benefícios como o cashback podem ser um diferencial significativo.