Licenciamento 2025 em SP: veja quem deve pagar no mês de setembro

Os proprietários de veículos no estado de São Paulo com placas final 5 e 6 devem pagar o licenciamento do veículo até o final do mês, dia 30.

O licenciamento é uma obrigação anual para todos os proprietários de veículos registrados no estado paulista.

Segundo o Detran-SP, ao todo, 21,9 milhões de motos, automóveis, camionetas e outros tipos de veículos devem quitar a taxa deste ano.

O licenciamento garante que o automóvel pode circular legalmente, comprovando que está em conformidade com as normas de segurança e ambientais.

Para 2025, a taxa foi reajustada em 4,69%, e o valor que era de R$ 160,22 em 2024 foi para R$ 167,74. O aumento segue a atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp), índice usado como base para diversos tributos estaduais.

Além do valor atualizado, os motoristas devem ficar atentos ao calendário de vencimentos, que varia conforme o final da placa do veículo. Confira a seguir como funciona o licenciamento, os prazos de pagamento e como emitir o documento.

O que é o licenciamento?

O licenciamento é o processo que atesta que o veículo está apto a circular legalmente, confirmando que ele atende às normas de segurança e emissões estabelecidas pelos órgãos competentes. Sem o licenciamento em dia, o motorista pode arcar com uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, além da possibilidade de apreensão do veículo.

Calendário de pagamento do licenciamento 2025

O calendário de pagamento do licenciamento em São Paulo é definido de acordo com o final da placa do veículo. Para 2025, as datas são as seguintes:

Final da placa 1 e 2 : julho;

: julho; Final da placa 3 e 4 : agosto;

: agosto; Final da placa 5 e 6 : setembro;

: setembro; Final da placa 7 e 8 : outubro;

: outubro; Final da placa 9 : novembro;

: novembro; Final da placa 0: dezembro.

Como pagar o licenciamento em São Paulo?

Para efetuar o pagamento do licenciamento, siga os seguintes passos:

Quitação de débitos: certifique-se de que não há pendências como multas ou IPVA atrasados, pois essas pendências impedem a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Pagamento da taxa: a taxa de R$ 167,74 pode ser paga nos seguintes locais: Caixas eletrônicos : utilize o número do RENAVAM para efetuar o pagamento.

: utilize o número do RENAVAM para efetuar o pagamento. Aplicativos bancários : acesse o aplicativo do seu banco e realize o pagamento informando o RENAVAM.

: acesse o aplicativo do seu banco e realize o pagamento informando o RENAVAM. Internet banking: pelo site do seu banco, na opção de pagamentos, insira o RENAVAM e conclua a operação. Emissão do CRLV-e: após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico estará disponível para download e impressão no portal do Detran-SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" ou no portal de serviços do Senatran.

O que acontece se não pagar o licenciamento?

O valor da multa por não realizar o licenciamento do veículo dentro do prazo, conforme a atualização de 2025, é de R$ 293,47. Além disso, a infração é classificada como gravíssima e resulta na remissão do veículo para o pátio, com cobrança diária até a regularização, e 7 pontos na carteira. A regulamentação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).