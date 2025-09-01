Saque-aniversário do FGTS: Caixa libera pagamento para novo grupo nesta segunda; veja quem recebe

A Caixa libera nesta segunda-feira, 1º, o pagamento do saque-aniversário para os que optaram por essa modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nasceram no mês de setembro. O saque do dinheiro pode ser realizado em até três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, ou seja, até 28 de novembro.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS

A modalidade do saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do aniversário do trabalhador. O pagamento do saque-aniversário iniciou em abril de 2020 e, atualmente, há cerca de 34,2 milhões de trabalhadores com adesão a essa modalidade de saque.

Implicações para trabalhadores que aderem ao saque-aniversário

O trabalhador que faz a adesão ao saque-aniversário fica, porém, sem direito a receber o total do seu Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. O saldo fica retido e o trabalhador recebe apenas os 40% de multa rescisória.

Após dois anos, este trabalhador pode voltar para a modalidade saque-rescisão, ou seja, volta a ter direito a resgatar todo o seu Fundo caso seja demitido novamente. Mas a migração de modalidade de saque-aniversário para saque-rescisão não libera o dinheiro retido. O FGTS só é liberado caso haja uma nova demissão.

Calendário saque-aniversário do FGTS

Mês de Aniversário Início do Período de Saque Fim do Período de Saque Janeiro 2 de janeiro de 2025 31 de março de 2025 Fevereiro 3 de fevereiro de 2025 30 de abril de 2025 Março 3 de março de 2025 30 de maio de 2025 Abril 1º de abril de 2025 30 de junho de 2025 Maio 2 de maio de 2025 31 de julho de 2025 Junho 2 de junho de 2025 29 de agosto de 2025 Julho 1º de julho de 2025 30 de setembro de 2025 Agosto 1º de agosto de 2025 31 de outubro de 2025 Setembro 1º de setembro de 2025 28 de novembro de 2025 Outubro 1º de outubro de 2025 30 de dezembro de 2025 Novembro 3 de novembro de 2025 30 de janeiro de 2026 Dezembro 1º de dezembro de 2025 27 de fevereiro de 2026

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi instituído em 2020 pela Lei Federal 13.932/2019. A modalidade permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo de sua conta no fundo, no mês do seu aniversário.

A adesão é opcional e pode ser realizada pelo aplicativo ou site do FGTS.

O valor do saque é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o saldo total das contas do trabalhador, incluindo empregos ativos e inativos.

Além disso, é incluída uma parcela adicional, que pode chegar a R$ 2,9 mil, dependendo do saldo disponível.

Conforme o calendário da Caixa Econômica Federal, o saque fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e o prazo para retirada é de dois meses. Importante destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deixa de ter direito ao saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para que o trabalhador possa acessar a quantia disponibilizada pela modalidade, é necessário solicitar o saque pela Caixa, por meio do app do FGTS, site, internet banking da Caixa ou em alguma agência do banco. O crédito do benefício é disponibilizado pela conta poupança digital Caixa Tem, mas caso o cidadão queira receber a quantia em outra conta, é possível. Basta fazer o trâmite pelo app do FGTS e solicitar envio para outra conta.

É possível acessar os valores até o último dia útil do segundo mês após o recebimento do direito ao saque. Caso o saque não seja realizado, o montante voltará automaticamente para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador.