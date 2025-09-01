Saque-aniversário do FGTS: Caixa libera pagamento para novo grupo nesta segunda; veja quem recebe

O trabalhador que faz a adesão ao saque-aniversário fica, porém, sem direito a receber o total do seu Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16h34.
A Caixa libera nesta segunda-feira, 1º, o pagamento do saque-aniversário para os que optaram por essa modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e nasceram no mês de setembro. O saque do dinheiro pode ser realizado em até três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, ou seja, até 28 de novembro.
A modalidade do saque-aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do aniversário do trabalhador. O pagamento do saque-aniversário iniciou em abril de 2020 e, atualmente, há cerca de 34,2 milhões de trabalhadores com adesão a essa modalidade de saque.
O trabalhador que faz a adesão ao saque-aniversário fica, porém, sem direito a receber o total do seu Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. O saldo fica retido e o trabalhador recebe apenas os 40% de multa rescisória.
Após dois anos, este trabalhador pode voltar para a modalidade saque-rescisão, ou seja, volta a ter direito a resgatar todo o seu Fundo caso seja demitido novamente. Mas a migração de modalidade de saque-aniversário para saque-rescisão não libera o dinheiro retido. O FGTS só é liberado caso haja uma nova demissão.
Veja o calendário de saque-aniversário do FGTS
|Mês de Aniversário
|Início do Período de Saque
|Fim do Período de Saque
|Janeiro
|2 de janeiro de 2025
|31 de março de 2025
|Fevereiro
|3 de fevereiro de 2025
|30 de abril de 2025
|Março
|3 de março de 2025
|30 de maio de 2025
|Abril
|1º de abril de 2025
|30 de junho de 2025
|Maio
|2 de maio de 2025
|31 de julho de 2025
|Junho
|2 de junho de 2025
|29 de agosto de 2025
|Julho
|1º de julho de 2025
|30 de setembro de 2025
|Agosto
|1º de agosto de 2025
|31 de outubro de 2025
|Setembro
|1º de setembro de 2025
|28 de novembro de 2025
|Outubro
|1º de outubro de 2025
|30 de dezembro de 2025
|Novembro
|3 de novembro de 2025
|30 de janeiro de 2026
|Dezembro
|1º de dezembro de 2025
|27 de fevereiro de 2026
O saque-aniversário foi instituído em 2020 pela Lei Federal 13.932/2019. A modalidade permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo de sua conta no fundo, no mês do seu aniversário.
A adesão é opcional e pode ser realizada pelo aplicativo ou site do FGTS.
O valor do saque é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o saldo total das contas do trabalhador, incluindo empregos ativos e inativos.
Além disso, é incluída uma parcela adicional, que pode chegar a R$ 2,9 mil, dependendo do saldo disponível.
Conforme o calendário da Caixa Econômica Federal, o saque fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e o prazo para retirada é de dois meses. Importante destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deixa de ter direito ao saque-rescisão em caso de demissão sem justa causa.
Para que o trabalhador possa acessar a quantia disponibilizada pela modalidade, é necessário solicitar o saque pela Caixa, por meio do app do FGTS, site, internet banking da Caixa ou em alguma agência do banco. O crédito do benefício é disponibilizado pela conta poupança digital Caixa Tem, mas caso o cidadão queira receber a quantia em outra conta, é possível. Basta fazer o trâmite pelo app do FGTS e solicitar envio para outra conta.
É possível acessar os valores até o último dia útil do segundo mês após o recebimento do direito ao saque. Caso o saque não seja realizado, o montante voltará automaticamente para a conta vinculada ao FGTS do trabalhador.