Como consultar dados e situação do veículo pelo RENAVAM?

Assim como nós temos nossos documentos de identificação, qualquer veículo automotor que circula no Brasil hoje também tem. Um desses registros é o RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Se você tem um carro, moto ou qualquer outro veículo, provavelmente já utilizou essa sequência numérica para várias ações, desde o pagamento de um IPVA ou licenciamento, ou até mesmo para fazer uma compra ou venda.

Mas, não é só isso que é possível de ser feito a partir do RENAVAM. Neste texto, a EXAME te ensina como consultar diversos dados e a situação do seu veículo a partir do número do RENAVAM.

O que é RENAVAM?

O número do RENAVAM é como se fosse o CPF de um veículo. Trata-se do número de registro utilizado para identificação de um carro, moto, caminhão ou qualquer outro veículo automotor, que já sai de fábrica com o seu próprio número de RENAVAM.

O número do RENAVAM é único e intransferível para todo veículo. Ele “nasce” com o carro e só é desconsiderado quando o veículo fica inutilizado e chega ao seu fim. O número é utilizado principalmente para a consulta de débitos e para transferências.

Portanto, quem vai pagar o IPVA e o licenciamento depende do RENAVAM para realizar o pagamento, como também quem está comprando um carro conta com essa sequência numérica para ter certeza de que não está herdando dívidas.

Quais dados podem ser consultados através do número RENAVAM?

Sendo o RENAVAM o CPF do veículo, esse número carrega consigo uma série de informações que ficam armazenadas na base de dados dos órgãos responsáveis. A partir disso, com o RENAVAM em mãos, é possível consultar:

Dados do Veículo: as informações gerais do veículo são encontradas por meio do RENAVAM, como placa do carro, nome do proprietário, etc;

Situação : todas as informações relacionadas ao IPVA, multas e licenciamento que apontam se a situação do veículo está regular ou não são vistas a partir do RENAVAM;

Histórico : todo o histórico de compra e venda do veículo fica registrado, e até o histórico de multas do veículo;

Vistoria : o número é utilizado para a realização e registro de vistorias no veículo;

Acidentes : caso o veículo tenha sofrido um acidente e acionado o sinistro do seguro, por exemplo, também fica registrado no RENAVAM;

Licenciamento: o número do RENAVAM é o principal meio de consulta para garantir que o licenciamento do veículo esteja em dia.

Como consultar dados de veículos pela base RENAVAM?

Toda a consulta de dados de veículos pela base RENAVAM é feita pelo SENATRAN, que é a Secretaria responsável pelo trânsito brasileiro. Qualquer pessoa física que já esteja cadastrada e também entidades públicas e privadas que tenham o seu registro no Portal de serviços da Secretaria podem utilizar o serviço.

Veja o passo a passo para a consulta na base RENAVAM, de acordo com informações do Governo Federal:

Entre no site do Portal de Serviços do SENATRAN; Faça o login utilizando seu CPF e senha do gov.br; No canto superior direito clique em “Consulta”, depois “Veiculos”; Acesse a opção “Consultar meus veículos”; Informe o código RENAVAM, placa do veículo e CPF do proprietário; Clique em “prosseguir”.

E pronto, você será direcionado a uma nova página com uma relação de dados sobre o veículo consultado.

Como consultar dados de placa veicular?

Atualmente, com a atualização das placas Mercosul, ficou ainda mais fácil consultar os dados de placa veicular, pois a nova versão possui um QR code. Com a consulta, é possível ter acesso a diversas informações, como o próprio número da placa, fabricante, estampador, ano de fabricação do veículo, modelo e demais dados.

Confira o tutorial de consulta da placa veicular:

Entre no site de Portal de Serviços do SENATRAN; Na área de login e senha, preencha suas informações com base no seu registro do gov.br; Logado no sistema, procure, no canto superior direito, a opção “veículos” e depois clique em “Consultar placa veicular”; Insira as informações solicitadas; Clique em “prosseguir”.

A partir disso, será apresentado uma série de informações do veículo informado.

Como consultar informações do CRV do veículo?

Por fim, também é possível consultar algumas informações relacionadas ao CRV do veículo. O CRV é aquele documento utilizado para transferência do veículo, em casos de compra e venda. Talvez você conheça o termo por outro nome, pois antigamente era chamado de “DUT”.

Confira o passo a passo para consultar informações do CRV do veículo:

Entre no site de Portal de Serviços do SENATRAN; Faça o login e senha utilizando as suas informações do gov.br; No canto superior direito clique em “veículos”; Depois, acesse a opção “Validar CRV”; Insira as informações solicitadas, como CPF do proprietário, placa, código Renavam e código de segurança CRV; Clique em consultar.

Desta forma, uma nova página será aberta com todas as informações do último CRV registrado naquele veículo. Vale lembrar que o código de segurança CRV só fica disponível para veículos com ano a partir de 2006. Se a consulta é de um veículo anterior a este período, não é necessário preencher essa informação.