A América Latina concentra 8% da população mundial, mas responde por apenas 6% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Se mantiver o atual ritmo de crescimento e produtividade, essa participação poderá cair para 4,2% até 2050, segundo um estudo da consultoria McKinsey & Company.

O diagnóstico contrasta com as vantagens competitivas da região, que reúne algumas das maiores reservas minerais do mundo, abundância de recursos energéticos, uma indústria agrícola sofisticada e um mercado consumidor cada vez mais digitalizado.

Como transformar esses ativos em crescimento econômico foi um dos temas de abertura do Council of the Americas Symposium 2026, realizado em 19 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.

O encontro reuniu mais de 500 participantes, entre alguns dos principais líderes governamentais e empresariais da América Latina, como Ximena Rincón, ministra de Energia do Chile; Felipe Villamarín, cofundador do Rappi; e Roberto Alvo, CEO, LATAM Airlines.

Com mais de 50 palestrantes, a edição deste ano colocou no centro das discussões o futuro da economia latino-americana sob três perspectivas complementares: o crescimento, os investimentos e o avanço da inteligência artificial.

Logo na abertura, Maria Lourdes Teran, vice-presidente do Council of the Americas (COA) em Miami, chamou a atenção para a urgência de aproveitar as oportunidades abertas pelas transformações da economia global.

“O potencial, por si só, não é suficiente. O crescimento, a produtividade e os investimentos continuam baixos. Lacunas de infraestrutura, incertezas políticas, riscos de segurança e regulamentações fragmentadas continuam limitando o avanço da região”, afirmou.

Embora a inteligência artificial ofereça uma oportunidade de acelerar a produtividade e a competitividade, ressaltou Teran, seus benefícios dependem de uma combinação de fatores que inclui energia confiável, infraestrutura moderna, profissionais qualificados e investimentos. “Nosso propósito hoje não é simplesmente discutir o próximo capítulo da América Latina, mas ajudar a moldá-lo”, disse.

O desafio de crescer mais

Enquanto outras economias emergentes crescem a taxas próximas de 5%, a América Latina avança em torno de 2%. Nos últimos dez anos, o PIB per capita da China aumentou 70%, o da Polônia, 40%, e o dos Estados Unidos, 20%. Na América Latina, esse avanço foi de apenas 8%.

Os números foram apresentados por Carlos Capistrán, responsável pela área de economia para América Latina e Canadá do Bank of America, durante o primeiro painel do evento, que reuniu executivos da PepsiCo, AES Corporation e Philip Morris International, sob a mediação de Mauricio Janauskas, sócio-diretor da McKinsey & Company para a América Latina de língua espanhola.

“Nosso propósito hoje não é simplesmente discutir o próximo capítulo da América Latina, mas ajudar a moldá-lo”

Maria Lourdes Teran, VO do COA em Miami

Para Capistrán, o desempenho da região reflete um problema estrutural. Há cinco anos, a produtividade do trabalho na América Latina equivalia a 30% da registrada nos Estados Unidos. Hoje, essa proporção caiu para 27%.

Na avaliação do economista, as discussões sobre crescimento na região ainda estão excessivamente concentradas em questões como gastos públicos, redução das taxas de juros e política cambial, deixando em segundo plano a eficiência do setor produtivo.

A disponibilidade de capital, na visão de Capistrán, não é necessariamente o principal obstáculo à expansão dos investimentos. O desafio está em criar condições para que os projetos ofereçam retornos atrativos diante dos riscos envolvidos, o que passa pela estabilidade fiscal, pela segurança jurídica e pela previsibilidade das políticas públicas.

Ao falar especificamente sobre o Brasil, o economista apontou a situação fiscal como possivelmente o maior risco enfrentado pelo país neste momento.

Por outro lado, a reorganização das cadeias globais de produção abre novas oportunidades. Capistrán citou o México como um dos principais beneficiários desse movimento, mas ressaltou que o avanço das exportações ainda não se traduziu em uma aceleração equivalente do PIB.

“Precisamos fazer da produtividade o pilar central da agenda. Temos de tratar a produtividade como se fosse uma crise e entregar resultados”, afirmou.

O desafio, segundo ele, está em fortalecer fornecedores locais, ampliar a integração das cadeias produtivas e agregar valor aos produtos exportados. Na América do Sul, a aproximação do Mercosul com a Europa e com outros mercados asiáticos também foi apontada como uma oportunidade de diversificação comercial.

As oportunidades da América Latina em uma economia global em transformação: sob mediação de especialista da McKinsey, painel reuniu executicos de Bank of America, PepsiCo, AES Corporation e Philip Morris International

A oportunidade da IA vai além dos data centers

Apesar dos desafios, Andrés Gluski, CEO da AES Corporation e chairman da Americas Society/Council of the Americas, destacou que a crescente demanda por energia para sustentar a expansão da inteligência artificial coloca a América Latina em uma posição potencialmente vantajosa na disputa por investimentos em infraestrutura digital.

“A América Latina tem a matriz elétrica mais limpa do planeta. Temos muita energia hidrelétrica, mas também um enorme potencial de energia solar e eólica. O problema tem sido atrair esses investimentos”, afirmou Gluski.

Para o executivo, a continuidade das políticas públicas entre diferentes governos é fundamental para reduzir a percepção de risco dos investidores e viabilizar projetos de longo prazo, especialmente em um setor intensivo em capital como o de energia.

Embora países como Brasil, México e Chile possam se beneficiar da expansão da infraestrutura de data centers, Gluski considera que a maior oportunidade econômica está na aplicação da inteligência artificial em atividades que historicamente apresentam baixos níveis de produtividade.

Isso porque, na avaliação do executivo, os indicadores econômicos da região escondem uma realidade bastante heterogênea. Enquanto muitas grandes empresas latino-americanas operam com níveis de eficiência semelhantes aos de economias desenvolvidas, uma parcela expressiva da população permanece na informalidade, com acesso limitado à tecnologia e à infraestrutura.

“Não estou preocupado com a produtividade das multinacionais. Temos na América Latina a mesma produtividade que nos Estados Unidos”, disse Gluski, ao defender que os benefícios da inteligência artificial cheguem sobretudo à metade menos favorecida da população.

Para ilustrar esse potencial, o executivo citou o exemplo de uma enfermeira que trabalha em uma unidade de saúde rural e que, com acesso a ferramentas de IA por meio de um dispositivo móvel, poderia ampliar seu conhecimento e contar com recursos de apoio ao diagnóstico de pacientes.

Para que esse potencial se concretize, Gluski defendeu investimentos em infraestrutura pública, segurança e governança, além de políticas capazes de ampliar o acesso da população às novas tecnologias.

Council of the Americas Symposium 2026: realizado em Miami, evento reuniu cerca de 500 líderes da região (COA/Divulgação)

Por que a PepsiCo pretende triplicar seus investimentos na região

Se os indicadores macroeconômicos exigem cautela, o comportamento dos consumidores traz motivos para o otimismo das empresas. Segundo Athina Kanioura, CEO da divisão de alimentos da PepsiCo para a América Latina e diretora global de estratégia e transformação da companhia, nos últimos quatro anos, o crescimento das indústrias de bens de consumo, alimentos, bebidas e varejo na região superou o registrado em outras partes do mundo.

Entre os fatores que explicam esse desempenho estão a digitalização da população, a busca por produtos e serviços mais diversificados e a ampliação dos investimentos realizados pelas próprias empresas.

A PepsiCo dobrou seus investimentos em infraestrutura na América Latina nos últimos três anos e pretende triplicá-los nos próximos cinco.

“Não estaríamos fazendo isso se não acreditássemos que existe um mercado consumidor dinâmico, disposto a gastar, experimentar e impulsionar o crescimento da região e das famílias”, afirmou Kanioura.

A executiva também destacou que, embora compartilhem características como a familiaridade com tecnologias digitais e o interesse por inovação, os consumidores latino-americanos apresentam diferenças culturais importantes, que exigem das empresas estratégias adaptadas a cada mercado.

“Se você conversar com os consumidores latino-americanos, verá que uma coisa que eles não querem é ficar para trás. Eles querem liderar a inovação”, disse.

Outro componente da estratégia de expansão da PepsiCo na região é o agronegócio. Atualmente, a companhia compra cerca de 1 milhão de toneladas de batatas na América Latina, todas provenientes de fornecedores locais. A expectativa é que a demanda regional por essa matéria-prima aumente pelo menos 30% entre as empresas que atuam na categoria.

A qualidade da produção agrícola latino-americana também sustenta os planos da companhia de ampliar suas exportações para os Estados Unidos, enquanto a incorporação de novas tecnologias ao campo abre espaço para ganhos de produtividade ao longo de toda a cadeia de alimentos.

“A indústria agroalimentar e a tecnologia aplicada ao agronegócio na América Latina não são apenas uma fonte de riqueza para as comunidades, mas também uma fonte de riqueza pelo potencial de crescimento do PIB que podem gerar”, afirmou Kanioura.

Dentro da PepsiCo, a América Latina já figura entre as regiões mais avançadas na adoção de inteligência artificial. A tecnologia conecta diferentes etapas da cadeia comercial, automatiza pedidos, otimiza rotas de distribuição e melhora a visibilidade dos estoques, reduzindo a necessidade de visitas presenciais aos pontos de venda.

No Brasil e no México, a companhia também avança em projetos de instalações altamente autônomas, com a incorporação de inteligência artificial e robótica às operações físicas. “A tecnologia, especialmente a IA, pode ser decisiva para aumentar a produtividade, evitar custos e gerar crescimento rentável para a região”, disse a executiva.

Menos incerteza e mais inovação

Recém-chegado à América Latina após passagens profissionais pela Coreia do Sul e pela Polônia, Can Kuterdem, presidente da Philip Morris International para América Latina e Canadá, recorreu à experiência nesses dois mercados para defender uma relação mais próxima entre governos e empresas.

Na avaliação do executivo, a cooperação entre os setores público e privado foi determinante para que essas economias atraíssem investimentos estrangeiros e, simultaneamente, desenvolvessem empresas locais competitivas.

Kuterdem também destacou a importância de modernizar os marcos regulatórios e reduzir a imprevisibilidade das regras, sobretudo em setores nos quais os investimentos levam anos para gerar retorno.

“Não estamos tentando eliminar a regulamentação. Uma regulamentação sensata é necessária para que existam boas condições de negócios”, afirmou, ao defender uma atuação conjunta entre empresas e governos para atualizar ou eliminar normas obsoletas.

A previsibilidade regulatória, segundo ele, é particularmente importante para companhias que atravessam processos de transformação de seus modelos de negócios, como a própria Philip Morris International.

Segundo Kuterdem, a empresa já investiu US$ 16 bilhões no desenvolvimento de alternativas aos cigarros convencionais. Atualmente, mais de 40% das receitas globais da companhia vêm de produtos que não são cigarros, proporção que, na operação polonesa, chegou a quase 60%, de acordo com o executivo.

“Muitos investimentos não dão retorno no mesmo ano em que são realizados. Por isso, um ambiente regulatório previsível é fundamental para a tomada de decisões, especialmente em indústrias altamente reguladas como a nossa”, afirmou.

Ao abordar a disponibilidade de profissionais qualificados na América Latina, Kuterdem fez uma provocação sobre a capacidade de inovação das empresas da região.

“Minha percepção inicial é de que não falta talento, mas o que se faz com esse talento é muito diferente em relação a outras partes do mundo. Acredito que estamos copiando demais em vez de inovar.”

Como contraponto, citou a colombiana Rappi, que conseguiu desenvolver e ampliar a escala de um modelo de negócios tecnológico a partir do mercado latino-americano.

A capacidade de criar soluções próprias, em vez de apenas adaptar tecnologias desenvolvidas em outros países, é, na avaliação do executivo, um caminho para que a região avance na economia global.

Em um cenário de intensas transformações tecnológicas e econômicas, o desafio da América Latina passa, portanto, não apenas por atrair novos investimentos, mas por criar condições para que o capital, os recursos naturais e o talento disponíveis na região se traduzam em empresas mais produtivas, negócios de maior valor agregado e melhores condições de vida para a população.