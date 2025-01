IPVA 2025 em SP: veja calendário, como consultar e pagar o imposto

As datas de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 em São Paulo já foram publicadas, com início marcado para segunda-feira, 13. Os pagamentos variam de acordo com um calendário específico para o final da placa do veículo.

O IPVA é um imposto estadual, cobrado anualmente, cuja alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%, conforme o valor do veículo (Tabela FIPE). Todas as pessoas que possuem veículos devem pagar esse imposto.

Quando Começa o Pagamento do IPVA 2025 em SP?

O pagamento do IPVA inicia-se no dia 13 de janeiro de 2025, com as datas de vencimento variando conforme o último número da placa do veículo. O calendário de vencimentos é o seguinte:

Final 1 : 13 de janeiro

Final 2 : 14 de janeiro

Final 3 : 15 de janeiro

Final 4 : 16 de janeiro

Final 5 : 17 de janeiro

Final 6 : 20 de janeiro

Final 7 : 21 de janeiro

Final 8 : 22 de janeiro

Final 9 : 23 de janeiro

Final 0 : 24 de janeiro

Para caminhões e tratores, os prazos são diferentes, com a possibilidade de pagar integralmente até o dia 20 de janeiro para obter desconto.

Como Pagar o IPVA 2025 em SP?

Existem três maneiras principais para realizar o pagamento do IPVA:

Cota única com desconto : pagar o valor integral até janeiro, recebendo um desconto de 3% . Cota única sem desconto : pagar o valor integral até 22 de abril . Parcelamento sem desconto : o valor pode ser parcelado em até cinco vezes, com vencimentos programados para os dias 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro

Formas de Pagamento

Neste ano, o imposto pode ser pago de diferentes formas: o proprietário do veículo poderá optar pelo pagamento à vista em janeiro, com desconto de 3%; terá também a opção de pagar o valor total em fevereiro, sem desconto ou escolher pelo pagamento parcelado em até cinco parcelas iguais, entre janeiro e maio.

No caso dos caminhões, aqueles que optarem por pagar a cota integral no mês de janeiro, terão de 3%. A data para o pagamento integral sem desconto será em 22 de abril. Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três vezes ou mais, sem desconto, os vencimentos são em todos os dias 20, de março até setembro.

Os proprietários podem optar por diversas formas para efetuar o pagamento: