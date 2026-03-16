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IR 2026: quando vence o imposto e como parcelar em até 8 vezes

Primeira parcela ou cota única vence em 29 de maio, data final da declaração

Declaração do IR: contribuinte pode pagar imposto à vista ou parcelado (Arte/Exame)

Declaração do IR: contribuinte pode pagar imposto à vista ou parcelado (Arte/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 16 de março de 2026 às 12h11.

Contribuintes que tiverem imposto a pagar no Imposto de Renda 2026 deverão quitar o valor a partir de 29 de maio, segundo calendário divulgado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16.

A data coincide com o prazo final para envio da declaração. Nesse dia também vence a cota única ou a primeira parcela do imposto, para quem optar pelo pagamento parcelado.

O contribuinte pode pagar o imposto à vista ou dividir o valor em até oito parcelas mensais. Nesse caso, as demais cotas vencem sempre no último dia útil de cada mês.

Quem quiser utilizar débito automático para a primeira parcela precisa enviar a declaração até 10 de maio.

Calendário do Imposto de Renda 2026

Confira as principais datas divulgadas pela Receita Federal:

Parcelamento do imposto

O contribuinte que tiver imposto a pagar pode dividir o valor em até oito parcelas mensais.

A primeira parcela vence em 29 de maio, enquanto as demais cotas vencem sempre no último dia útil de cada mês. O pagamento pode ser feito por meio de DARF ou débito automático, quando essa opção é selecionada dentro do prazo estabelecido pela Receita.

Restituições

O calendário divulgado pela Receita também prevê quatro lotes de restituição em 2026, uma redução em relação aos cinco pagamentos realizados em 2025.

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar a maior parte dos contribuintes com direito à restituição.

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