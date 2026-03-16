IR 2026: quando vence o imposto e como parcelar em até 8 vezes

Declaração do IR: contribuinte pode pagar imposto à vista ou parcelado (Arte/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 16 de março de 2026 às 12h11.
Contribuintes que tiverem imposto a pagar no Imposto de Renda 2026 deverão quitar o valor a partir de 29 de maio, segundo calendário divulgado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16.
A data coincide com o prazo final para envio da declaração. Nesse dia também vence a cota única ou a primeira parcela do imposto, para quem optar pelo pagamento parcelado.
O contribuinte pode pagar o imposto à vista ou dividir o valor em até oito parcelas mensais. Nesse caso, as demais cotas vencem sempre no último dia útil de cada mês.
Quem quiser utilizar débito automático para a primeira parcela precisa enviar a declaração até 10 de maio.
Confira as principais datas divulgadas pela Receita Federal:
13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.
20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.
23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.
27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.
10 de maio de 2026 – Prazo final para:
optar pelo débito automático da primeira parcela,
entrar no primeiro lote de restituição.
29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração.
29 de maio de 2026 –
vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.
O contribuinte que tiver imposto a pagar pode dividir o valor em até oito parcelas mensais.
A primeira parcela vence em 29 de maio, enquanto as demais cotas vencem sempre no último dia útil de cada mês. O pagamento pode ser feito por meio de DARF ou débito automático, quando essa opção é selecionada dentro do prazo estabelecido pela Receita.
O calendário divulgado pela Receita também prevê quatro lotes de restituição em 2026, uma redução em relação aos cinco pagamentos realizados em 2025.
Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar a maior parte dos contribuintes com direito à restituição.