IR 2026: quando vence o imposto e como parcelar em até 8 vezes

Contribuintes que tiverem imposto a pagar no Imposto de Renda 2026 deverão quitar o valor a partir de 29 de maio, segundo calendário divulgado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16.

A data coincide com o prazo final para envio da declaração. Nesse dia também vence a cota única ou a primeira parcela do imposto, para quem optar pelo pagamento parcelado.

O contribuinte pode pagar o imposto à vista ou dividir o valor em até oito parcelas mensais. Nesse caso, as demais cotas vencem sempre no último dia útil de cada mês.

Quem quiser utilizar débito automático para a primeira parcela precisa enviar a declaração até 10 de maio.

Calendário do Imposto de Renda 2026

Confira as principais datas divulgadas pela Receita Federal:

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela, entrar no primeiro lote de restituição.

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Parcelamento do imposto

O contribuinte que tiver imposto a pagar pode dividir o valor em até oito parcelas mensais.

A primeira parcela vence em 29 de maio, enquanto as demais cotas vencem sempre no último dia útil de cada mês. O pagamento pode ser feito por meio de DARF ou débito automático, quando essa opção é selecionada dentro do prazo estabelecido pela Receita.

Restituições

O calendário divulgado pela Receita também prevê quatro lotes de restituição em 2026, uma redução em relação aos cinco pagamentos realizados em 2025.

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar a maior parte dos contribuintes com direito à restituição.