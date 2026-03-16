Imposto de Renda 2026: Receita divulga programação completa — confira

A Receita Federal detalhou hoje o calendário do Imposto de Renda 2026, com base na Instrução Normativa nº 2.312. Os detalhes estão sendo apresentados em coletiva de imprensa com transmissão ao vivo pelo Youtube.

Confira, abaixo, as principais datas:

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela ,

e entrar no primeiro lote de restituição.

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração.