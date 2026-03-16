IR 2026: que dia começa a declaração do imposto de renda pessoa física

A Receita Federal detalhou hoje o calendário do Imposto de Renda 2026, com base na Instrução Normativa nº 2.312. Os detalhes estão sendo apresentados em coletiva de imprensa com transmissão ao vivo pelo Youtube. O programa de declaração poderá ser baixado pelo contribuinte ainda esta semana, mas a declaração em si, começa somente na semana que vem.

O download do programa gerador da declaração (PGD) será disponibilizado na próxima sexta-feira, 20 de março. No entanto, a função de transmissão ainda não estará habilitado. As declarações, em si, poderão ser entregues a partir da segunda-feira, 23. O contribuinte tem até 29 de maio para declarar o imposto de renda 2026.

Confira, abaixo, as principais datas:

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312 , com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela , e entrar no primeiro lote de restituição .

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Restituições

Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto