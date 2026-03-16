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IR 2026: que dia começa a declaração do imposto de renda pessoa física

Receita Federal divulgou calendário completo para o imposto de renda 2026: confira

IR 2026: Receita Federal divulgou calendário completo (Arte/Exame)

IR 2026: Receita Federal divulgou calendário completo (Arte/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 16 de março de 2026 às 11h28.

A Receita Federal detalhou hoje o calendário do Imposto de Renda 2026, com base na Instrução Normativa nº 2.312. Os detalhes estão sendo apresentados em coletiva de imprensa com transmissão ao vivo pelo Youtube. O programa de declaração poderá ser baixado pelo contribuinte ainda esta semana, mas a declaração em si, começa somente na semana que vem.

O download do programa gerador da declaração (PGD) será disponibilizado na próxima sexta-feira, 20 de março. No entanto, a função de transmissão ainda não estará habilitado. As declarações, em si, poderão ser entregues a partir da segunda-feira, 23. O contribuinte tem até 29 de maio para declarar o imposto de renda 2026.

Confira, abaixo, as principais datas:

  • 13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

  • 20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

  • 23 de março de 2026 (8h)Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

  • 27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

  • 10 de maio de 2026 – Prazo final para:

    • optar pelo débito automático da primeira parcela,

    • e entrar no primeiro lote de restituição.

  • 29 de maio de 2026 (último minuto)Prazo final para envio da declaração.

  • 29 de maio de 2026

    • pagamento do 1º lote de restituição,

    • vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.

Restituições

  • Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

  • Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto

  • O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.

  • A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2026Receita Federal

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