Dia do Imposto Zero: como calcular o desconto real dos produtos

O consumidor que encontrar um produto com "50% de desconto" no Dia Livre de Impostos (DLI) deve entender que, na proposta da campanha, esse percentual representa justamente o tamanho estimado da carga tributária embutida naquele item. A ação ocorre nesta quinta-feira, 28, na 20ª edição do movimento organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

De acordo com a entidade, o lojista calcula quanto dos impostos pesa no preço final do produto e concede um desconto equivalente a esse percentual. Ou seja, se um item tem carga tributária de 40%, a campanha incentiva que ele seja vendido com cerca de 40% de desconto.

Segundo a CNDL, o incentivo da campanha é que seja dado desconto em cima dessa carga tributária, de cada produto, de cada setor. Na prática, porém, o imposto continua existindo e sendo recolhido normalmente. O que acontece é que o comerciante reduz sua margem de lucro para simular quanto aquele produto custaria sem a incidência dos tributos.

Organizadores do movimento em Santa Catarina explicaram que o desconto é "simbólico". "Ele é um desconto simbólico, como se fosse a carga tributária, mas não incide no tributo e sim no valor de 'lucro'. Os comerciantes arcam com isso para simular como seria sem imposto", afirmaram.

Como funciona o cálculo do desconto

O percentual de desconto varia conforme a carga tributária estimada de cada produto ou serviço. Assim, itens mais tributados tendem a ter descontos maiores no Dia Livre de Impostos. Se um produto custa R$ 100 e a carga tributária estimada é de 40%, a lógica da campanha é oferecer um desconto próximo desse percentual. Nesse exemplo:

Preço original: R$ 100;

Carga tributária estimada: 40%;

Desconto aplicado no DLI: cerca de 40%;

Preço promocional: aproximadamente R$ 60.

Segundo a CNDL, alguns setores têm tributação próxima de 70%, o que explica descontos elevados anunciados por lojas participantes.

A própria composição tributária varia bastante entre setores. Entre os exemplos divulgados pela campanha:

Perfume nacional: 66,18%;

Maquiagem nacional: 53,17%;

Caneta esferográfica: 51,70%;

Smartphone importado: 62,46%;

Geladeira: 42,95%;

Carne bovina: 30,02%;

Arroz: 17,51%;

Livros: 15,55%.

Isso ajuda a explicar por que alguns anúncios do DLI prometem descontos de 20%, enquanto outros chegam perto de 70%.

Entre as categorias participantes do DLI estão moda e beleza, alimentação, combustíveis, eletrônicos, automóveis, farmácias, papelarias, livrarias, pet shops e serviços. Na área de moda e beleza, por exemplo, cosméticos possuem carga tributária de 52,69%, enquanto perfumes nacionais chegam a 66,18%. Já bolsas têm incidência de 45,35%.

No setor de tecnologia, smartphones importados chegam a 62,46% de tributos, enquanto notebooks têm carga estimada de 40,15%.

Dia do Imposto Zero 2026: o que é e como funciona

A confederação responsável pela iniciativa afirma que o DLI ocorre neste ano em um "cenário econômico desafiador". Segundo a entidade, o brasileiro trabalha, em média, cinco meses por ano apenas para pagar impostos e o retorno em áreas como saúde e segurança ainda é insuficiente diante da elevada arrecadação.

Além dos postos, a ação também inclui outros setores como bares, restaurantes e lojas do varejo. No ano passado, mais de 100 mil lojas de todo o país participaram da ação. Segundo os organizadores, a programação incluirá materiais informativos, brindes e atividades interativas para ampliar o debate sobre tributação.

Neste ano, o movimento também será acompanhado da divulgação de um "Manifesto à Nação e ao Poder Público", no qual a CNDL cobra maior previsibilidade tributária, simplificação da transição da Reforma Tributária, isonomia concorrencial frente às plataformas internacionais de e-commerce e melhor qualidade do gasto público.

"O DLI não é apenas uma promoção comercial, é um movimento cívico que coloca o cidadão no centro do debate tributário", afirmou o presidente da CNDL, José César da Costa.

Os consumidores podem consultar os participantes no site oficial do movimento.