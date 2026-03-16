IR 2026: qual o prazo final para entrega da declaração do imposto de renda

A Receita Federal apresentou nesta segunda-feira, 16, o calendário do Imposto de Renda 2026, com base na Instrução Normativa nº 2.312. Os prazos para entrega da declaração foram anunciados, junto com a data de disponibilização do programa que faz a transmissão dos dados.

As declarações podem ser entregues a partir da próxima segunda-feira, 23. O contribuinte terá mais de dois meses para transmitir os dados. A data final para a entrega da declaração é o dia 29 de maio.

O programa de declaração poderá ser baixado pelo contribuinte ainda esta semana, mas a transmissão da declaração em si poderá ser feita somente a partir da semana que vem. Até lá, função de transmissão ainda não estará habilitada.

Confira, abaixo, as principais datas:

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312 , com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela , e entrar no primeiro lote de restituição .

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Restituições

Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto