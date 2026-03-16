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IR 2026: qual o prazo final para entrega da declaração do imposto de renda

Receita Federal divulgou cronograma completo para as declarações deste ano

Imposto de Renda 2026: saiba o prazo final para entrega da declaração (Arte/Exame)

Imposto de Renda 2026: saiba o prazo final para entrega da declaração (Arte/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 16 de março de 2026 às 11h40.

A Receita Federal apresentou nesta segunda-feira, 16, o calendário do Imposto de Renda 2026, com base na Instrução Normativa nº 2.312. Os prazos para entrega da declaração foram anunciados, junto com a data de disponibilização do programa que faz a transmissão dos dados.

As declarações podem ser entregues a partir da próxima segunda-feira, 23. O contribuinte terá mais de dois meses para transmitir os dados. A data final para a entrega da declaração é o dia 29 de maio.

O programa de declaração poderá ser baixado pelo contribuinte ainda esta semana, mas a transmissão da declaração em si poderá ser feita somente a partir da semana que vem. Até lá, função de transmissão ainda não estará habilitada.

Confira, abaixo, as principais datas:

  • 13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

  • 20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

  • 23 de março de 2026 (8h)Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

  • 27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

  • 10 de maio de 2026 – Prazo final para:

    • optar pelo débito automático da primeira parcela,

    • e entrar no primeiro lote de restituição.

  • 29 de maio de 2026 (último minuto)Prazo final para envio da declaração.

  • 29 de maio de 2026

    • pagamento do 1º lote de restituição,

    • vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.

Restituições

  • Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

  • Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto

  • O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.

  • A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.

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