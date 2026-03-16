IR 2026: quando começa a restituição do imposto de renda este ano

Restituição do IR: pagamentos terão quatro lotes em 2026 (Arte/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 16 de março de 2026 às 11h57.
A restituição do Imposto de Renda 2026 começa a ser paga em 29 de maio, segundo calendário divulgado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16. A data coincide com o prazo final para envio da declaração neste ano.
Ao todo, serão quatro lotes de restituição, uma redução em relação aos cinco lotes pagos em 2025. A Receita informou que pretende concentrar quase todos os contribuintes com direito ao dinheiro nos dois primeiros lotes, pagos em maio e junho.
Para entrar no primeiro lote de restituição, o contribuinte precisa enviar a declaração mais cedo. O prazo limite para participar do primeiro pagamento é 10 de maio.
A restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais imposto do que o devido ao longo do ano anterior e recebe a diferença de volta após o processamento da declaração.
Confira as principais datas do cronograma da Receita Federal:
13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.
20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.
23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.
27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.
10 de maio de 2026 – Prazo final para:
optar pelo débito automático da primeira parcela,
entrar no primeiro lote de restituição.
29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração.
29 de maio de 2026 –
pagamento do 1º lote de restituição,
vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.
Quem tiver imposto a pagar pode dividir o valor em até oito parcelas. A primeira vence em 29 de maio, e as demais vencem sempre no último dia útil de cada mês.