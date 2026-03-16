IR 2026: quando começa a restituição do imposto de renda este ano

A restituição do Imposto de Renda 2026 começa a ser paga em 29 de maio, segundo calendário divulgado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16. A data coincide com o prazo final para envio da declaração neste ano.

Ao todo, serão quatro lotes de restituição, uma redução em relação aos cinco lotes pagos em 2025. A Receita informou que pretende concentrar quase todos os contribuintes com direito ao dinheiro nos dois primeiros lotes, pagos em maio e junho.

Para entrar no primeiro lote de restituição, o contribuinte precisa enviar a declaração mais cedo. O prazo limite para participar do primeiro pagamento é 10 de maio.

A restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais imposto do que o devido ao longo do ano anterior e recebe a diferença de volta após o processamento da declaração.

Calendário do Imposto de Renda 2026

Confira as principais datas do cronograma da Receita Federal:

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download , ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela, entrar no primeiro lote de restituição.

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração.

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Parcelamento do imposto

Quem tiver imposto a pagar pode dividir o valor em até oito parcelas. A primeira vence em 29 de maio, e as demais vencem sempre no último dia útil de cada mês.