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IR 2026: quando começa a restituição do imposto de renda este ano

Pagamento do primeiro lote está previsto para 29 de maio, mesmo dia do prazo final da declaração

Restituição do IR: pagamentos terão quatro lotes em 2026 (Arte/Exame)

Restituição do IR: pagamentos terão quatro lotes em 2026 (Arte/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 16 de março de 2026 às 11h57.

A restituição do Imposto de Renda 2026 começa a ser paga em 29 de maio, segundo calendário divulgado pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16. A data coincide com o prazo final para envio da declaração neste ano.

Ao todo, serão quatro lotes de restituição, uma redução em relação aos cinco lotes pagos em 2025. A Receita informou que pretende concentrar quase todos os contribuintes com direito ao dinheiro nos dois primeiros lotes, pagos em maio e junho.

Para entrar no primeiro lote de restituição, o contribuinte precisa enviar a declaração mais cedo. O prazo limite para participar do primeiro pagamento é 10 de maio.

A restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais imposto do que o devido ao longo do ano anterior e recebe a diferença de volta após o processamento da declaração.

Calendário do Imposto de Renda 2026

Confira as principais datas do cronograma da Receita Federal:

  • 13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

  • 20 de março de 2026Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

  • 23 de março de 2026 (8h)Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

  • 27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

  • 10 de maio de 2026 – Prazo final para:

    • optar pelo débito automático da primeira parcela,

    • entrar no primeiro lote de restituição.

  • 29 de maio de 2026 (último minuto)Prazo final para envio da declaração.

  • 29 de maio de 2026

    • pagamento do 1º lote de restituição,

    • vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.

Parcelamento do imposto

Quem tiver imposto a pagar pode dividir o valor em até oito parcelas. A primeira vence em 29 de maio, e as demais vencem sempre no último dia útil de cada mês.

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