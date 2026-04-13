Com inflação acima da meta, como ficam os investimentos em renda fixa?

O Boletim Focus desta semana chamou a atenção por um indicador específico: o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou acima da meta da inflação para 2026, sendo revisado de 4,31% ara 4,76%. Uma soma de fatores contribui para as expectativas mais elevadas e, no meio desse cenário macro mais duro, o que fazer com os investimentos?

“O ponto central não é só ‘qual número saiu’, mas o que ele sinaliza: quando projeções de inflação ficam sistematicamente acima da meta, o Banco Central (BC) precisa trabalhar mais para reancorá-las, porque expectativas são um insumo direto do processo decisório e da transmissão da política monetária”, diz Viviane Las Casas, head da Valor Investimentos.

Ou seja, há a leitura de que a inflação deverá levar mais tempo para convergir e, com isso, a taxa Selic pode ficar alta por mais tempo ser reduzida em menores proporções.

“A ata e do Copom enfatiza que o ambiente tem incerteza elevada, com sinais mistos de atividade e impacto de choques externos, o que ‘dificulta identificar tendências claras’; e o BC não se compromete com uma trajetória automática de cortes: o ritmo e a extensão dependem de confiança maior no cenário de convergência.”

No mundo dos investimentos, a pergunta prática é: “Se a inflação piora e o Banco Central pode pausar os cortes, qual risco eu sou pago para tomar?”. Entram os títulos pós-fixados, prefixados e híbridos, como IPCA+.

Onde investir com inflação mais alta?

Pós-fixados

Os pós-fixados seguem como a base porque são os ativos mais diretamente ligados ao nível atual da taxa Selic. Traduzindo de forma mais simples: enquanto a Selic está alta e não há clareza sobre cortes rápidos, o investidor não precisa “adivinhar o futuro” — ele apenas acompanha o juro do dia.

“Em ambiente de Selic ainda alta e com risco de cortes mais lentos, o pós costuma entregar bom retorno via carrego, porque a taxa efetiva acompanha o nível elevado; menor ‘susto’ de marcação a mercado do que títulos longos, o que é especialmente importante para caixa e liquidez. Duration curta a intermediária também reduz a volatilidade”, diz Las Casas.

Se a Selic está em patamar elevado, um título pós-fixado continua pagando aproximadamente esse nível de juros enquanto durar o cenário. Se o BC demora mais para cortar, esse retorno alto se mantém por mais tempo. Por isso, esse tipo de ativo funciona como uma espécie de “colchão de segurança” da carteira: menor risco de oscilação e retorno consistente no curto prazo.

IPCA+

Os títulos atrelados à inflação ganham importância porque respondem diretamente ao principal problema do cenário atual: a inflação mais resistente.

Para Fernando Felipe, especialista em renda fixa da Veedha Investimentos, nesse cenário de inflação mais alta e, consequentemente, juros mais altos, a melhor alternativa para se ter uma boa rentabilidade são os ativos atrelados ao IPCA+.

“O investidor fica protegido dessa alta da inflação que já está acontecendo e o mais recomendado são os títulos públicos IPCA+, porque têm o menor risco que existe para renda fixa, que é o risco soberano do país, e tem uma proteção contra a inflação que deve vir mais alta nos próximos meses”, diz.

Neste sentido, ele destaca que devido ao cenário macroeconômico mais incerto, os prêmios no IPCA+ estão altos. É possível encontrar hoje no mercado o Tesouro IPCA+ 2032 pagando IPCA + 7,58%, o que é acima do padrão.

Aqui, a lógica é dupla. Por um lado, eles protegem o poder de compra no longo prazo, já que pagam inflação mais juros reais. Por outro, Las Casas alerta para o comportamento no meio do caminho: “a marcação a mercado pode gerar oscilação relevante”.

“Se o investidor precisar vender antes, a marcação a mercado pode gerar oscilação relevante: o próprio Tesouro explica que o valor do título é atualizado diariamente e que a venda antes do vencimento pode resultar em receber mais ou menos do que o prometido’, comenta Las Casas.

Ou seja, mesmo sendo um ativo “seguro” no vencimento, o preço dele oscila bastante antes disso, porque o mercado fica mudando a taxa de juros exigida. Se o mercado acha que os juros vão subir ou demorar a cair, o preço do IPCA+ cai no curto prazo. Se o mercado passa a esperar cortes mais fortes, o preço sobe.

Em resumo, o IPCA+ é menos sobre “prever o mês que vem” e mais sobre “travar proteção para o futuro”. Por isso, ele ganha relevância no cenário atual, mas exige mais estômago para volatilidade.

“Mas se carregar até o vencimento, a lógica de proteção inflacionária funciona bem. A mensagem que costuma funcionar é: IPCA+ é título de objetivo (aposentadoria, médio/longo prazo), não um instrumento para ‘trade’ curto em ambiente de incerteza”, destaca Las Casas.

Prefixados

Os prefixados são os mais sensíveis ao cenário descrito. Eles funcionam bem quando o investidor acerta a direção dos juros — ou seja, quando há confiança de que a Selic vai cair de forma consistente.

Mas, no ambiente atual de inflação mais resistente e cortes mais incertos, essa visibilidade diminui. Em linguagem simples: o prefixado trava uma taxa nominal. Isso funciona muito bem se, depois, as taxas caírem, porque o título fica “mais valioso” e pode gerar ganho por marcação a mercado.

Mas o inverso também é verdadeiro: se as taxas subirem (por inflação mais persistente ou piora de risco), o preço tende a cair na marcação.

“O que muda com o Focus atual: como aumentou o risco de cortes mais lentos, o prefixado perde um pouco de atratividade ‘tática’ (curto prazo) se o investidor não quer volatilidade; a atratividade volta quando as taxas oferecidas sobem bastante ou o investidor tem convicção de que o BC vai conseguir reancorar expectativas e acelerar a queda de juros depois”, comenta Las Casas.

Por que a expectativa de inflação piorou?

A piora nas projeções de inflação para 2026 é explicada, principalmente, por uma combinação de choque externo, alta de commodities e persistência de pressões internas na economia.

Para Felipe, o movimento está diretamente ligado ao choque geopolítico envolvendo Estados Unidos e Irã, que provocou uma forte alta do petróleo, saindo da casa dos UR$ 60 o barril para quase US$ 120. “É uma alta muito significativa em um curto período de tempo e é uma alta que vem por um choque na oferta”, afirma.

Na avaliação dele, o impacto começa no diesel e se espalha por toda a cadeia logística no Brasil. “Somos um país que tem uma logística muito dependente de caminhões que usam óleo diesel. Então isso aumenta o custo do frete e por consequência aumenta o custo de praticamente todos os produtos que circulam no Brasil”, diz.

Além disso, Las Casas ressalta que parte da pressão inflacionária vem da própria dinâmica interna da economia, que responde de forma mais lenta ao aperto monetário. Segundo a head, o Banco Central também atribui parte da persistência da inflação a fatores como inércia e ciclo econômico.

Na prática, isso significa que, mesmo com juros elevados, alguns componentes da inflação — especialmente serviços — demoram mais para desacelerar, o que dificulta uma convergência mais rápida para a meta.