Prazo de Trump termina e bloqueio naval contra o Irã entra em vigor

O prazo dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para a entrada em vigor do bloqueio naval contra o Irã terminou às 11h (horário de Brasília) nesta segunda-feira, 13, com a medida já em execução no Golfo Pérsico.

O bloqueio impede a entrada e saída de navios em portos iranianos, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, embora embarcações com destino a outros países não sejam afetadas.

A decisão veio após o fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã no fim de semana.

O governo iraniano reagiu e afirmou que nenhum porto no Golfo Pérsico ou no Mar de Omã será seguro caso suas instalações sejam ameaçadas, segundo o Wall Street Journal.

Escalada após trégua fracassar

Menos de uma semana após o anúncio de um cessar-fogo, Trump indicou que não considera essencial a retomada das negociações e voltou a adotar uma postura mais agressiva. O presidente afirmou que os EUA poderiam atingir infraestrutura crítica do Irã, como usinas de energia e sistemas de abastecimento de água.

Apesar do endurecimento do discurso, ambos os lados sinalizaram que ainda estão abertos a uma solução diplomática, embora sem avanços concretos até o momento.

Impacto no petróleo e mercados

A tensão no Golfo, região estratégica por onde passa uma parcela relevante do petróleo global, já provoca efeitos nos mercados. Os preços do petróleo subiram, enquanto as bolsas americanas abriram em leve queda.

A produção da Opep também foi impactada pela crise. Dados recentes indicam forte redução na oferta, com países como Iraque e Arábia Saudita sendo forçados a redirecionar exportações diante das restrições no fluxo pelo Estreito de Ormuz.