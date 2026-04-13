Mercado passa a prever IPCA fora da meta em 2026, diz Focus

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação em 2026 e 2027, e reduziram a estimativa para o dólar em 2026, 2027 e 2028, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 13.

Para 2026, a estimativa da inflação cresceu pela quinta semana consecutiva, saindo de 4,36% para 4,71%.

A estimativa fica fora da meta prevista para o ano.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,36% para 4,71%.

Para 2027, a expectativa também teve aumento de 3,85% para 3,91%.

Em 2028 a projeção se manteve em 3,60. Em 2029, a projeção seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 permaneceu em 1,85%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa de 12,50%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10% para 2028 e ficou em 9,75% para 2029.

Câmbio

Os economistas diminuiram a expectativa para a cotação do dólar de R$ 5,40 para R$ 5,37 em 2026.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,45 para R$ 5,40.

Em 2028, a estimativa apresentou queda de R$ 5,50 para R$ 5,46.

Para 2029, a projeção ficou R$ 5,50.