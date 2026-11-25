Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil: “Investimos R$ 19 bilhões no último ano para acelerar o e-commerce no Brasil” (Amazon/Divulgação)
Repórter de Carreira e Negócios e apresentadora do programa “De frente com CEO”, da revista EXAME
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10h44.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 10h51.
Além de comprar produtos com desconto, um dos consumidores da Amazon irá terminar 2026 milionário. Pela primeira vez, a gigante americana do e-commerce vai sortear R$ 1 milhão entre os clientes que fizerem compras durante o período da Black Friday no Brasil.
Batizada de “Black dos Sonhos”, a campanha deste ano terá milhares de produtos em oferta, com descontos de até 80% em mais de 50 categorias, milhões de reais em cupons e a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito.
“Além de comprar produtos com desconto, a pessoa pode ficar milionária ainda este ano”, diz Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.
O sorteio, previsto para o dia 9 de dezembro, é uma das apostas da companhia para acelerar as vendas na principal data do calendário do varejo. A empresa também distribuirá prêmios semanais, como smart TVs e consoles PlayStation 5.
A estratégia comercial vem acompanhada de dois movimentos importantes da multinacional no Brasil: o uso da inteligência artificial para facilitar a jornada de compra dos consumidores e a expansão da capacidade logística para reduzir o prazo de entrega dos produtos.
Somente para atender à demanda deste período, a Amazon está contratando 12 mil funcionários temporários em todo o país.
“Essa Black Friday é parte da nossa trajetória de aceleração de investimentos desde o ano passado, quando olhamos para o Brasil como um mercado prioritário de investimentos na Amazon”, afirma a executiva.
Para participar da promoção, os consumidores precisam realizar compras a partir de R$ 100 na Amazon entre os dias 2 e 30 de novembro e cadastrar o pedido no site da campanha.
"Os assinantes do Amazon Prime terão o dobro de números da sorte em relação aos demais consumidores. E o prêmio milionário será sorteado no dia 9 de dezembro", afirma a presidente.
Além da possibilidade de ganhar R$ 1 milhão, os consumidores poderão aproveitar os descontos em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, moda, acessórios, beleza e cuidados pessoais.
"Segundo uma pesquisa interna da Amazon, 41% dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais na Black Friday deste ano, mas sem abrir mão da economia. Estamos otimistas", afirma a presidente.
Considerando essa possibilidade de procura, a companhia enxergou uma oportunidade para aplicar a inteligência artificial.
Em um período em que milhões de ofertas disputam a atenção dos consumidores, a Amazon quer que a inteligência artificial ajude os brasileiros a decidir o que vale a pena comprar.
Uma das principais novidades deste ano é a Alexa para Compras, assistente gratuita de inteligência artificial disponível no aplicativo da Amazon.
A ferramenta permite consultar o histórico de preços de um produto dos últimos 12 meses, comparar características de diferentes modelos, resumir informações e receber recomendações personalizadas de acordo com o orçamento do consumidor.
Na prática, um cliente que deseja comprar uma televisão pode pedir à assistente que compare diferentes modelos, apresente suas funcionalidades e mostre como os preços evoluíram ao longo do último ano.
“A Alexa para Compras traz o histórico de preço para a pessoa poder ver com transparência como estão os preços. A competitividade de preço é algo muito importante”, diz Sztrajtman.
A ferramenta também aprende, ao longo do tempo, as preferências e os hábitos de consumo dos clientes dentro da plataforma.
É possível, por exemplo, pedir à inteligência artificial que monte um carrinho com produtos comprados regularmente ou sugira presentes de Natal dentro de determinada faixa de preço.
A própria presidente da Amazon Brasil afirma já utilizar a tecnologia para fazer suas compras.
“Outro dia, estava buscando um presente para uma criança. Falei: estou buscando um presente para um menino dessa idade, o que você sugere nessa faixa de preço? E ela sugere o presente”, afirma.
Embora tenha sido lançada às vésperas da Black Friday, a ferramenta continuará disponível após o período promocional.
Para que os descontos se convertam em vendas, a Amazon precisa garantir que os produtos cheguem rapidamente à casa dos consumidores.
Nos últimos 15 anos, a multinacional investiu R$ 75 bilhões no Brasil. Desse montante, R$ 19 bilhões foram investidos somente em 2025, o equivalente a cerca de R$ 52 milhões por dia.
"Ou seja, aproximadamente um quarto de todo o investimento realizado pela companhia no período foi concentrado em um único ano", diz a presidente.
Os recursos estão direcionados principalmente a três frentes: tecnologia, infraestrutura logística e pessoas.
Em 2026, embora a companhia ainda não divulgue o volume de investimentos, a presidente afirma que o ritmo de aportes foi mantido. Somente neste ano, a Amazon inaugurou 120 novos centros logísticos no país.
Hoje, a empresa conta com:
- 55 mil pessoas atuando direta ou indiretamente em sua operação;
- Mais de 100 mil vendedores parceiros;
- Milhões de produtos em mais de 50 categorias;
- Capacidade de entrega em todos os municípios brasileiros.
Atualmente, 50% das entregas realizadas para clientes Amazon Prime no Brasil acontecem no mesmo dia ou no dia seguinte à compra.
“Quero ir além. Quero fazer ainda mais. É esse tipo de aceleração que eu quero fazer”, afirma a presidente.
Os 12 mil funcionários temporários contratados para o período de maior demanda do varejo atuarão principalmente nos centros de distribuição e nas estações de entrega espalhadas pelo país.
Parte desses profissionais poderá ser efetivada após as festas de fim de ano.
“A gente tem também o histórico de que muitas dessas pessoas acabam sendo contratadas depois da sazonalidade”, diz a executiva.
Embora a Amazon não revele sua meta de crescimento de vendas para a Black Friday deste ano, o desempenho de outra data promocional do varejo serve como termômetro para a companhia.
No dia 11 de novembro, conhecido como 11.11, os vendedores parceiros da Amazon no Brasil registraram o dobro de vendas em relação à mesma data do ano passado.
A data, que vem ganhando relevância no calendário do comércio eletrônico, funciona como uma antecipação das compras da Black Friday.
“Dados os investimentos, é uma expectativa de grande aceleração. E é o que vem acontecendo neste ano”, afirma Sztrajtman.
Entre as categorias com maior potencial de vendas estão smartphones, televisores, fones de ouvido, eletrodomésticos e produtos de beleza e cuidados pessoais.
Uma pesquisa global da Amazon, que ouviu 34 mil pessoas em 25 países, também identificou os eletrônicos pessoais e os produtos de beleza e cuidados pessoais entre as categorias de destaque para os consumidores brasileiros.
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Passada a Black Friday, a multinacional pretende manter o ritmo de investimentos no Brasil em 2027.
Na avaliação da presidente, o potencial de crescimento do comércio eletrônico brasileiro ainda está longe de ser esgotado.
Segundo a executiva, atualmente, cerca de 17% das vendas do varejo brasileiro acontecem no ambiente online. Em mercados mais maduros, essa participação chega a 40%.
Sztrajtman cita ainda um levantamento do Bradesco que aponta um crescimento de 21% do segmento de comércio eletrônico no ano passado.
A expectativa da executiva é que o setor continue apresentando um ritmo expressivo de expansão em 2027, independentemente dos desafios econômicos e regulatórios.
“Será um ano de contínuo investimento. A gente continua investindo em tecnologia, inteligência artificial, que evolui todos os dias, e em infraestrutura logística para expandir e acelerar ainda mais”, afirma.
Para a presidente, apesar dos bilhões de reais já investidos no Brasil, o comércio eletrônico brasileiro ainda vive o que a Amazon chama de Day One — uma filosofia corporativa de operar como se a empresa estivesse sempre em seu primeiro dia de negócios.
“Em países mais maduros, esses 17% são 40%. Então, tem muito espaço. Vejo um ano ainda de crescimento do e-commerce no Brasil, e a gente investe para desenvolver o nosso negócio nisso.”