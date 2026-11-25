Além de comprar produtos com desconto, um dos consumidores da Amazon irá terminar 2026 milionário. Pela primeira vez, a gigante americana do e-commerce vai sortear R$ 1 milhão entre os clientes que fizerem compras durante o período da Black Friday no Brasil.

Batizada de “Black dos Sonhos”, a campanha deste ano terá milhares de produtos em oferta, com descontos de até 80% em mais de 50 categorias, milhões de reais em cupons e a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito.

“Além de comprar produtos com desconto, a pessoa pode ficar milionária ainda este ano”, diz Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

O sorteio, previsto para o dia 9 de dezembro, é uma das apostas da companhia para acelerar as vendas na principal data do calendário do varejo. A empresa também distribuirá prêmios semanais, como smart TVs e consoles PlayStation 5.

A estratégia comercial vem acompanhada de dois movimentos importantes da multinacional no Brasil: o uso da inteligência artificial para facilitar a jornada de compra dos consumidores e a expansão da capacidade logística para reduzir o prazo de entrega dos produtos.

Somente para atender à demanda deste período, a Amazon está contratando 12 mil funcionários temporários em todo o país.

“Essa Black Friday é parte da nossa trajetória de aceleração de investimentos desde o ano passado, quando olhamos para o Brasil como um mercado prioritário de investimentos na Amazon”, afirma a executiva.

Como concorrer ao sorteio de R$ 1 milhão da Amazon?

Para participar da promoção, os consumidores precisam realizar compras a partir de R$ 100 na Amazon entre os dias 2 e 30 de novembro e cadastrar o pedido no site da campanha.

"Os assinantes do Amazon Prime terão o dobro de números da sorte em relação aos demais consumidores. E o prêmio milionário será sorteado no dia 9 de dezembro", afirma a presidente.

Além da possibilidade de ganhar R$ 1 milhão, os consumidores poderão aproveitar os descontos em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, moda, acessórios, beleza e cuidados pessoais.

"Segundo uma pesquisa interna da Amazon, 41% dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais na Black Friday deste ano, mas sem abrir mão da economia. Estamos otimistas", afirma a presidente.

Considerando essa possibilidade de procura, a companhia enxergou uma oportunidade para aplicar a inteligência artificial.

Uma Alexa para encontrar os melhores preços da Black Friday

Em um período em que milhões de ofertas disputam a atenção dos consumidores, a Amazon quer que a inteligência artificial ajude os brasileiros a decidir o que vale a pena comprar.

Uma das principais novidades deste ano é a Alexa para Compras, assistente gratuita de inteligência artificial disponível no aplicativo da Amazon.

A ferramenta permite consultar o histórico de preços de um produto dos últimos 12 meses, comparar características de diferentes modelos, resumir informações e receber recomendações personalizadas de acordo com o orçamento do consumidor.

Na prática, um cliente que deseja comprar uma televisão pode pedir à assistente que compare diferentes modelos, apresente suas funcionalidades e mostre como os preços evoluíram ao longo do último ano.

“A Alexa para Compras traz o histórico de preço para a pessoa poder ver com transparência como estão os preços. A competitividade de preço é algo muito importante”, diz Sztrajtman.

A ferramenta também aprende, ao longo do tempo, as preferências e os hábitos de consumo dos clientes dentro da plataforma.

É possível, por exemplo, pedir à inteligência artificial que monte um carrinho com produtos comprados regularmente ou sugira presentes de Natal dentro de determinada faixa de preço.

A própria presidente da Amazon Brasil afirma já utilizar a tecnologia para fazer suas compras.

“Outro dia, estava buscando um presente para uma criança. Falei: estou buscando um presente para um menino dessa idade, o que você sugere nessa faixa de preço? E ela sugere o presente”, afirma.

Embora tenha sido lançada às vésperas da Black Friday, a ferramenta continuará disponível após o período promocional.

A operação por trás da Black Friday: 12 mil contratações e 120 novos centros logísticos

Para que os descontos se convertam em vendas, a Amazon precisa garantir que os produtos cheguem rapidamente à casa dos consumidores.

Nos últimos 15 anos, a multinacional investiu R$ 75 bilhões no Brasil. Desse montante, R$ 19 bilhões foram investidos somente em 2025, o equivalente a cerca de R$ 52 milhões por dia.

"Ou seja, aproximadamente um quarto de todo o investimento realizado pela companhia no período foi concentrado em um único ano", diz a presidente.

Os recursos estão direcionados principalmente a três frentes: tecnologia, infraestrutura logística e pessoas.

Em 2026, embora a companhia ainda não divulgue o volume de investimentos, a presidente afirma que o ritmo de aportes foi mantido. Somente neste ano, a Amazon inaugurou 120 novos centros logísticos no país.

Hoje, a empresa conta com:

- 55 mil pessoas atuando direta ou indiretamente em sua operação;

- Mais de 100 mil vendedores parceiros;

- Milhões de produtos em mais de 50 categorias;

- Capacidade de entrega em todos os municípios brasileiros.

Atualmente, 50% das entregas realizadas para clientes Amazon Prime no Brasil acontecem no mesmo dia ou no dia seguinte à compra.

“Quero ir além. Quero fazer ainda mais. É esse tipo de aceleração que eu quero fazer”, afirma a presidente.

Os 12 mil funcionários temporários contratados para o período de maior demanda do varejo atuarão principalmente nos centros de distribuição e nas estações de entrega espalhadas pelo país.

Parte desses profissionais poderá ser efetivada após as festas de fim de ano.

“A gente tem também o histórico de que muitas dessas pessoas acabam sendo contratadas depois da sazonalidade”, diz a executiva.

O esquenta da Black Friday que dobrou as vendas

Embora a Amazon não revele sua meta de crescimento de vendas para a Black Friday deste ano, o desempenho de outra data promocional do varejo serve como termômetro para a companhia.

No dia 11 de novembro, conhecido como 11.11, os vendedores parceiros da Amazon no Brasil registraram o dobro de vendas em relação à mesma data do ano passado.

A data, que vem ganhando relevância no calendário do comércio eletrônico, funciona como uma antecipação das compras da Black Friday.

“Dados os investimentos, é uma expectativa de grande aceleração. E é o que vem acontecendo neste ano”, afirma Sztrajtman.

Entre as categorias com maior potencial de vendas estão smartphones, televisores, fones de ouvido, eletrodomésticos e produtos de beleza e cuidados pessoais.

Uma pesquisa global da Amazon, que ouviu 34 mil pessoas em 25 países, também identificou os eletrônicos pessoais e os produtos de beleza e cuidados pessoais entre as categorias de destaque para os consumidores brasileiros.

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Por que a Amazon ainda vê o Brasil como um mercado prioritário

Passada a Black Friday, a multinacional pretende manter o ritmo de investimentos no Brasil em 2027.

Na avaliação da presidente, o potencial de crescimento do comércio eletrônico brasileiro ainda está longe de ser esgotado.

Segundo a executiva, atualmente, cerca de 17% das vendas do varejo brasileiro acontecem no ambiente online. Em mercados mais maduros, essa participação chega a 40%.

Sztrajtman cita ainda um levantamento do Bradesco que aponta um crescimento de 21% do segmento de comércio eletrônico no ano passado.

A expectativa da executiva é que o setor continue apresentando um ritmo expressivo de expansão em 2027, independentemente dos desafios econômicos e regulatórios.

“Será um ano de contínuo investimento. A gente continua investindo em tecnologia, inteligência artificial, que evolui todos os dias, e em infraestrutura logística para expandir e acelerar ainda mais”, afirma.

Para a presidente, apesar dos bilhões de reais já investidos no Brasil, o comércio eletrônico brasileiro ainda vive o que a Amazon chama de Day One — uma filosofia corporativa de operar como se a empresa estivesse sempre em seu primeiro dia de negócios.

“Em países mais maduros, esses 17% são 40%. Então, tem muito espaço. Vejo um ano ainda de crescimento do e-commerce no Brasil, e a gente investe para desenvolver o nosso negócio nisso.”