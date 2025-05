"Deveríamos estar buscando comércio com o resto do mundo", diz Warren Buffett sobre tarifas de Trump

O megainvestidor Warren Buffett não vinha sendo tão vocal sobre a política de tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. Mas a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, sua holding de investimentos, que acontece neste sábado, 3, em Omaha, Nebraska, mudou esse rumo.

"Deveríamos estar buscando comércio com o resto do mundo", disse ao ser questionado sobre as tarifas de Trump. O governo americano anunciou em 2 de abril tarifas sobre as importações. O principal afetado foi a China, com taxas de até 145%, que em resposta havia aplicado 125% de tarifas sobre produtos americanos. Os dois países sinalizaram na última sexta-feira, negociações.

Warren Buffett recebe investidores de todo o mundo na tradicional reunião anual de acionistas da Berkshire, em Omaha, Nebraska (EUA). O megainvestidor foi recebido sob muitos aplausos e gritos no CHI Health Center, que comporta 40.000 pessoas. Buffett está há 60 anos à frente da empresa.

Em 2003, Buffett escreveu um artigo no qual sugeriu que os EUA buscassem remediar seu déficit comercial por meio de um sistema de certificados de importação negociáveis ​​que, segundo ele, seria uma “tarifa com outro nome”.

A proposta dos certificados foi citada na pergunta, lida pela apresentadora da rede americana de televisão CNBC. “Eu criei esse negócio de certificado de importação... é meio um truque, mas certamente é melhor do que qualquer coisa de que estamos falando agora", disse Buffett.

O megainvestidor repetiu a única declaração que havia feito no começo do ano sobre o risco de tarifas, chamando-as de ato de guerra. "Não há dúvida de que o comércio pode ser um ato de guerra. E acho que isso tem gerado coisas ruins, principalmente nas atitudes que desperta.”

Onde assistir Buffett falar na Conferência Anual?

O encontro, acontece no CHI Health Center em Omaha,e é transmitido ao vivo no YouTube, desde 9h30 (horário de Brasília) permitindo que investidores de todo o mundo acompanhem as discussões.

Durante o evento de mais de 4 horas, Buffett e outros executivos responderão a perguntas dos investidores sobre uma gama de tópicos. Contudo, é esperado que ele participe do evento por apenas 1 hora.

Além da expectativa em torno da liderança e estratégias da Berkshire, a empresa vem recebendo atenção pela sua estratégia de longo prazo e pela gestão de caixa.

A estratégia de manter um grande volume de caixa tem sido apontada como uma das razões pelas quais a Berkshire conseguiu evitar grandes perdas durante períodos de alta volatilidade, como o que o mercado financeiro tem experimentado nos últimos anos, em grande parte devido ao impacto de políticas econômicas implementadas durante o governo de Donald Trump.