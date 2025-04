Warren Buffett: o que esperar da conferência anual da Berkshire Hathaway

No próximo dia 3 de maio, sábado, milhares de investidores estarão em Omaha, nos Estados Unidos, para o aguardado encontro anual da Berkshire Hathaway, a companhia liderada por Warren Buffett.

Considerado um dos maiores eventos do calendário de Wall Street, o encontro atrai atenção mundial, especialmente pela presença do próprio Buffett, um dos investidores mais admirados e seguidos do planeta. O investidor é um dos homens mais ricos do planeta e tem fortuna estimada em 166 bilhões de dólares.

O discurso de Buffett é sempre um dos pontos altos do evento, em que ele compartilha sua visão sobre o presente e o futuro do mercado financeiro, além de detalhar o desempenho financeiro da empresa.

Este ano, a expectativa é grande em torno dos resultados do primeiro trimestre de 2024, com especial atenção para as estratégias de investimento adotadas pela Berkshire A companhia fez diversos desinvestimentos recentemente, o que coloca o evento como uma oportunidade crucial para os acionistas entenderem os impactos dessas decisões.

Em um ano difícil para muitas grandes ações, a Berkshire Hathaway se destaca. Enquanto o índice S&P 500 acumula queda de 6% até agora, as ações da Berkshire sobem 17% no ano. Esse desempenho coloca a Berkshire entre os 10% melhores líderes do mercado de ações dos Estados Unidos.

Esse resultado tem atraído mais atenção para a companhia, considerando especialmente a recente criação do VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF, que mantém as 20 ações mais pesadas da Berkshire, incluindo a própria Berkshire, além de outros investimentos de destaque, como Apple, American Express, Kroger, VeriSign, Bank of America, Citigroup, Visa e, claro, Coca-Cola, um dos investimentos mais emblemáticos de Buffett.

O fundo ETF, que atualmente tem a Berkshire como sua maior participação (10,6%), foi projetado para replicar a estratégia de Buffett, mas com a adição de um componente de rendimento.

Sucessão de Buffett

O evento também deve abordar questões sobre o futuro da liderança da Berkshire. Warren Buffett, que completará 95 anos em agosto deste ano, já indicou que seu sucessor será Greg Abel, atual vice-presidente da companhia. Durante sua última carta aos acionistas, Buffett reforçou que a transição não deve demorar, criando uma expectativa adicional sobre o tema da sucessão.

Onde assistir Buffett falar na Conferência Anual?

O encontro, que ocorrerá no CHI Health Center em Omaha, será transmitido ao vivo no YouTube, às 9h (horário de Brasília) permitindo que investidores de todo o mundo acompanhem as discussões.

Durante o evento de mais de 4 horas, Buffett e outros executivos responderão a perguntas dos investidores sobre uma gama de tópicos. Contudo, é esperado que ele participe do evento por apenas uma hora.

Além da expectativa em torno da liderança e estratégias da Berkshire, a empresa vem recebendo atenção pela sua estratégia de longo prazo e pela gestão de caixa.

A estratégia de manter um grande volume de caixa tem sido apontada como uma das razões pelas quais a Berkshire conseguiu evitar grandes perdas durante períodos de alta volatilidade, como o que o mercado financeiro tem experimentado nos últimos anos, em grande parte devido ao impacto de políticas econômicas implementadas durante o governo de Donald Trump.